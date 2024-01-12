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    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    27 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 18:05

    Бывший вице-президент Газпромбанка объявлен в розыск

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (внесен в список иностранных агентов – прим. ВЗГЛЯД) по уголовной статье, заявили в ведомстве.

    По какой именно статье разыскивают Волобуева, не сообщается, передает ТАСС.

    Волобуев руководил пресс-службой компании «Газпром» с 2000 по 2016 годы. Он был заместителем главы департамента информационной политики компании. А далее перешел в Газпромбанк.

    В марте 2022 года Волобуев уехал на Украину, где вступил в ряды ВСУ и воюет против России.

    11 января 2024, 22:54
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

    Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    @ dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджета на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (41)
    12 января 2024, 09:59
    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене

    Bloomberg: Возможный ответ Ирана на удары США в Йемене повлияет на 20% поставок топлива

    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Потенциальные меры со стороны Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, сообщили американские СМИ.

    Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что последствия закрытия Ормузского пролива в два раза превысят эффект для рынков горючего от конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика исследовательской платформы MST Marquee Сола Кавонича, в настоящее время потенциальная угроза для транспортировки нефти и газа в связи с эскалацией на Ближнем Востоке недооценивается.

    Иранские власти заявили ранее, что удар американских и британских сил по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена.

    Коментарии (18)
    11 января 2024, 21:57
    Главой МИД Франции стал супруг нового премьера страны Сежурне
    Главой МИД Франции стал супруг нового премьера страны Сежурне
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министром иностранных дел Франции стал председатель президентской партии «Возрождение» и супруг нового премьер-министра страны Габриэля Атталя Стефан Сежурне.

    Глава администрации президента Эммануэля Макрона Алекси Колер объявил, что Сежурне стал новым главой МИД страны, передает ТАСС.

    Он является супругом премьера Атталя, передает РИА «Новости».

    Сежурне сменит на этой должности Катрин Колонну. Она была на этом посту с мая 2022 года.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьера страны открытого гея Габриэля Атталя.

    Коментарии (60)
    12 января 2024, 15:59
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением выступил заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в связи с визитом британского премьера Риши Сунака в Киев.

    Медведев в своем Telegram-канале также задался вопросом о том, как западная общественность отнеслась бы к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

    «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – написал Медведев.

    Ранее в пятницу Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Коментарии (44)
    11 января 2024, 21:05
    США потребовали от Ирана освободить задержанный танкер
    США потребовали от Ирана освободить задержанный танкер
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти должны незамедлительно освободить задержанный в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas и его команду, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга.

    Пател обвинил Иран в незаконном захвате судна и заявил, что подобные действия «направлены на подрыв международной торговли», передает ТАСС.

    Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.

    Коментарии (37)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (27)
    11 января 2024, 20:40
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач выступил с утверждением, что взятка в размере 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

    «Самая крупная взятка в Европе – 2020 год, 6 млн долларов в пакетах за закрытие дела о Burisma. 21 апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 млн долларов по согласию с представителями Burisma воинской части Главного управления разведки (ГУР) Украины. Это секретное решение», – сказал Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Вскоре после этого произошли взрывы на «Северных потоках», покушения на журналистку Дарью Дугину, писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского, отметил Деркач.

    В настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который ранее пытался расследовать дело Burisma, полагает экс-депутат Рады.

    «Как мне сказали сотрудники Службы безопасности Украины, которые не хотят участвовать в этом, сейчас рассматривается вопрос о ликвидации Шокина на территории Украины. На мой взгляд, задача Конгресса сегодня – обеспечить безопасность Шокина и вывезти его с территории Украины», – сказал он.

    В 2020 году Деркач опубликовал записи, на которых якобы Джо Байден требует у тогдашнего президента Украины Виктора Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

    Коментарии (5)
    12 января 2024, 07:55
    Стал известен объем урожая зерна в России

    Абрамченко: Россия в 2023 году предварительно собрала 147 млн тонн зерна, 95 млн тонн пшеницы

    Стал известен объем урожая зерна в России
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов государства предварительно оценивается на уровне 147 млн тонн, в том числе около 95 млн тонн пшеницы, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

    По ее словам, в чистом весе прогноз пока на уровне 147 млн тонн зерна, в том числе порядка 95 млн тонн пшеницы, передает РИА «Новости». Абрамченко добавила, что новые регионы России «в этом году собрали 4,8 млн тонн», отвечая на вопрос про их вклад в общий урожай.

    По ее словам, правительство обеспечило в новых регионах реализацию всей госпрограммы по развитию сельского хозяйства и прежде всего было решено поддержать производителей молока, хлеба, овощей, зерновых и по этим направлениям доводило средства федерального бюджета на поддержку производства.

    Абрамченко подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году был получен очень хороший результат по зерну, при этом «не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году урожай зерна в России составит 146 млн тонн, в том числе порядка 5-6 млн тонн в новых регионах.

    Коментарии (33)
    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

    Коментарии (19)
    11 января 2024, 19:28
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    Глава государства отметил, что к тем же, кто оказался за границей, у него «есть вопросы». Он отметил, что служба на территории Украины обязательна для всех жителей, и не только на фронте, передает ТАСС.

    Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

    Коментарии (46)
    12 января 2024, 09:01
    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям в Йемене

    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене

    Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям в Йемене
    @ Wang Shang/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщила пресс-служба американских ВВС.

    Американские военно-воздушные силы нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах поддерживаемых Ираном боевиков хуситов, передает ТАСС.

    Уточняется, что удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой».

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
    12 января 2024, 15:29
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжения разбирательств в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.

    Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.

    Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.

    В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.

    Коментарии (12)
    12 января 2024, 03:42
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса, блокирующих выделение помощи Украине.

    По его словам, любое промедление ставит под удар уязвимые категории населения, а Десантис молодой и «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в воюющей стране, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что когда Десантис станет пенсионером, он поможет ему за то, что США помогали украинским пенсионерам.

    Ранее губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    Коментарии (47)
    12 января 2024, 11:51
    Медведев сформулировал философию украинской элиты

    Медведев: Бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом философия украинской элиты

    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажные бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом заключается философия украинской элиты, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что новый фронт, открытый американцами в Йемене, призван в том числе отвлечь внимание от их «проблемных киевских подопечных», которые оказались не «святыми патриотами», а «банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие».

    Так зампред СБ России отреагировал на публикацию The New York Times, согласно которой военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. «Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», – отметил Медведев.

    «Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. (…) Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», – заключил зампред Совета безопасности России.

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