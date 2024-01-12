Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»

Tекст: Ольга Никитина

Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.

Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.

В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.