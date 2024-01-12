В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжения разбирательств в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.
Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.
Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.
В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.