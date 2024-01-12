В Кремле назвали цели продолжения СВО

Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.