В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
В Кремле назвали цели продолжения СВО
Песков: Россия продолжает СВО для достижения стоящих перед страной целей
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО), чтобы достичь тех целей, которые сейчас стоят перед страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит СВО до достижения стоящих перед страной целей, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает специальную военную операцию.