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    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать
    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    МИД осудил удары США по Йемену
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    Нефть марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену
    Зеленский обвинил политиков США в нежелании помочь пенсионерам Украины
    Стал известен объем урожая зерна в России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 14:14

    Песков: Истеблишмент США задается вопросом о расходовании денег для Киева

    Песков: Истеблишмент США начинает задаваться вопросом, куда тратятся деньги для Киева

    Tекст: Ольга Никитина

    В Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты по вопросу о том, куда тратятся деньги, которые выделяются на помощь киевскому режиму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все больше представителей политического истеблишмента США интересуются краеугольным вопросом – куда идут деньги американских налогоплательщиков и эффективно ли были потрачены эти астрономические суммы, передает ТАСС.

    Напомним, по данным американских СМИ, военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    11 января 2024, 22:54
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

    Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    @ dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджета на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (36)
    11 января 2024, 16:52
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна не будет по указке США осуждать якобы использование Россией ракет КНДР в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не предоставил доказательств, передает Life.

    Вице-спикер также привел в пример ситуацию с Ираком, когда США «лгали всему миру об оружии массового поражения там». Блаха заявил, что США нужно осознать, что Словакия перестала быть колонией США.

    По его словам, в Вашингтоне должны осознать, что Словакия «не подпрыгнет, когда они свиснут». Эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты от КНДР для ударов по Украине.

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    11 января 2024, 16:44
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение огня на украинской территории неприемлемо для Киева, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Пауза на поле боя – это «не пауза в войне», она не означает прекращения конфликта и не ведет к политическому диалогу с Россией или с кем-то еще, заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Он пояснил, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество России. Вместе с тем Зеленский признал, что страны ЕС не успевают пополнять боевые запасы украинской армии.

    До этого Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

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    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

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    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

    Коментарии (19)
    11 января 2024, 19:28
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за границы в страну в связи проблемами с мобилизацией.

    Глава государства отметил, что к тем же, кто оказался за границей, у него «есть вопросы». Он отметил, что служба на территории Украины обязательна для всех жителей, и не только на фронте, передает ТАСС.

    Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

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    11 января 2024, 16:29
    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России

    Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия

    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Замглавы Совета безопасности России в своем Telegram-канале обратил внимание на заявления «отдельных тупоголовых вояк из Бандеростана», которые предложили в качестве лучшего метода борьбы с Россией уничтожить пусковые установки по всей российской территории. По словам Медведева, они предлагают сделать это с помощью переданных Западом ракет большой дальности.

    Это значит, что киевский режим «рискует нарваться» на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. В пункте указывается применение обычного оружия против России, когда под угрозу поставлено само существование государства.

    «Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что об этом должны помнить все наследники «Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе» из числа тех, кто поддерживает нацистов на Украине.

    Ранее Медведев заявил, что ОПК полностью выполнил заказ по поставкам вооружений.

    Коментарии (44)
    11 января 2024, 15:21
    На Украине признали, что ВС России научились отражать атаки морских дронов
    На Украине признали, что ВС России научились отражать атаки морских дронов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные научились отражать атаки украинских безэкипажных катеров, заявил командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа.

    Часть уловок украинских военных, отработанных в 2022 и 2023 годах, уже неприменима в 2024 году, нужно менять тактику, технические характеристики используемой техники, сказал Неижпапа в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВС России научились применять авиацию для отражения атак безэкипажных катеров.

    Коментарии (13)
    12 января 2024, 03:42
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса, блокирующих выделение помощи Украине.

    По его словам, любое промедление ставит под удар уязвимые категории населения, а Десантис молодой и «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в воюющей стране, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что когда Десантис станет пенсионером, он поможет ему за то, что США помогали украинским пенсионерам.

    Ранее губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    Коментарии (40)
    11 января 2024, 15:55
    Американист предположил причины закупки российской нефти Вашингтоном

    Американист Васильев: Если США потеряют ближневосточный рынок нефти, то могут попытаться купить российскую нефть через серые схемы

    Американист предположил причины закупки российской нефти Вашингтоном
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штаты не станут оправдываться за импорт российской нефти. Вашингтон мог пытаться прощупать, насколько выгодно будет нарушать собственный запрет в условиях нарастания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США.

    «Закупка российской нефти говорит о том, что Штаты «переборщили» с экономическим нажимом на Москву. Вне зависимости от того, купили эти ресурсы частные компании или госструктура, инцидент стоит рассматривать как яркую иллюстрацию того, что Америка не может комфортно существовать в условиях ею же наложенных ограничений», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Все помнят, как в 2022 году США выступали в качестве основного международного актора, заявляющего о необходимости отказаться от закупок российской нефти. Однако Штаты всегда были государством, исповедующим двойные стандарты. Параллельно с накладыванием ограничений на Москву внутри Америки велась ожесточенная дискуссия вокруг разумности данных действий», – отмечает собеседник.

    «Немалая часть политиков и предпринимателей выступали за сохранение условий свободного рынка. Таким образом Вашингтон со всех сторон подстелил соломку. Белый дом настаивал на том, чтобы наказать Россию за начало СВО, но некоторые представители американского истеблишмента вместе с тем не забывали защищать и торговлю без государственного вмешательства», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что сейчас администрация Байдена решила вспомнить о своей приверженности к правилам либерального рынка. Тем более закупка нефти происходила в октябре и ноябре прошлого года. В это время набирал обороты конфликт Израиля и ХАМАС. Думаю, в Вашингтоне всерьез рассматривали возможность потери этого рынка», – уточняет он.

    «В связи с этим власти США вполне могли инициировать проверку механизмов импорта нефти из России. Скорее всего, политическая рациональность в этом случае взяла верх. Но надеяться на отмену всех имеющихся ограничений не стоит. Если Штатам и понадобится сырье, добытое в РФ, они попытаются его купить при помощи теневых схем», – резюмирует Васильев.

    Ранее стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

    Так, американские компании вновь импортировали 9,9 тыс. баррелей отечественной нефти за 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления. При этом в рамках указанных сделок российское сырье обошлось американским покупателям по цене, которая значительно превышает установленный потолок в 60 долларов за баррель.

    В октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре – 76. Напомним, тотальный запрет на импорт энергоресурсов из России был наложен Вашингтоном еще весной 2022-го. Последняя партия черного золота была закуплена американскими компаниями в апреле того же года.

    Между тем энергетическая отрасль РФ стремительно развивается. Так, за 11 месяцев 2023 года Москва прорубила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км. Данный темп можно назвать рекордным за весь постсоветский период развития государства, что говорит об устойчивости страны к западным санкциям.

    Напомним, весной 2022 года США ввели запрет на весь импорт российской нефти и газа. «Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США», – говорил американский президент Джо Байден.

    Также лидер США тогда добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим Штатам. В частности, американский лидер признал, что в стране продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей.

    В феврале 2023 года министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты. По этому документу американским физическим и юридическим лицам разрешаются услуги, связанные со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии соблюдения ограничений.

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    12 января 2024, 08:42
    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США

    Фехтовальщик Бида захотел получить гражданство США и выступить на Олимпиаде за национальную сборную

    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Серебряный призер Олимпиады в Токио, находившийся в составе российской сборной фехтовальщик Сергей Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже, пишет газета USA Today.

    Отмечается, что супруга спортсмена Виолетта Бида подтвердила намерение спортсмена представлять сборную США, передает ТАСС.

    Также издание указывает, что Олимпийский комитет США уже направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства.

    Ранее экс-вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что ни один представитель России не сможет участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от политических взглядов. До этого он предложил Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже.

    Коментарии (28)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (26)
    12 января 2024, 07:15
    На Западе потребовали от Украины призвать уехавших и женщин

    Генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA.

    По его словам, на Украине есть достаточно людей, но ВСУ не провели хорошую кампанию по мобилизации и приоритетом для украинского правительства сейчас должно стать привлечение этих молодых мужчин женщин, передает РИА «Новости».

    Ходжес добавил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ, например, в артиллерии, инженерных или танковых войсках.

    Он подчеркнул также, что Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, находящихся в Польше, Румынии и Германии.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии, и призвал депутатов Верховной Рады пойти на фронт.

    Коментарии (18)
    12 января 2024, 10:15
    МИД осудил удары США по Йемену

    Захарова: Авиаудары США по Йемену являются примером извращения англосаксами резолюций СБ ООН

    МИД осудил удары США по Йемену
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиаудары США и Великобритании по Йемену являются очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале также назвала действия американской стороны полным пренебрежением международным правом с целью эскалации ситуации в регионе ради преследуемых Соединенными Штатами разрушительных целей.

    Военно-воздушные силы США ранее сообщили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    Коментарии (14)
    12 января 2024, 11:51
    Медведев сформулировал философию украинской элиты

    Медведев: Бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом философия украинской элиты

    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажные бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом заключается философия украинской элиты, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что новый фронт, открытый американцами в Йемене, призван в том числе отвлечь внимание от их «проблемных киевских подопечных», которые оказались не «святыми патриотами», а «банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие».

    Так зампред СБ России отреагировал на публикацию The New York Times, согласно которой военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. «Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», – отметил Медведев.

    «Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. (…) Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», – заключил зампред Совета безопасности России.

    Коментарии (3)
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    Почему США признались в закупке российской нефти

    США неожиданно в своей статистике показали, что в прошлом году закупали российскую нефть. При этом никаких официальных объяснений, как такое стало возможным, не последовало. США специально разрешили ввоз российской нефти или она случайно попала в страну – и теперь перевозчику грозит тюрьма? Если США сами разрешили импорт нефти из России, то с какой целью? Подробности

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    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

    Новый год неизбежно станет годом сразу нескольких исторических по масштабу и наполнению событий, которые грозят изменить судьбы целых континентов и даже всей планеты. Правда, не всегда понятно – в худшую или в лучшую сторону, но от России это зависит больше, чем обычно. Подробности

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    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза? Подробности

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    Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море

    Абхазия подтвердила планы восстановления российской военно-морской базы на своем побережье. Почему необходимость в этом возникла именно сейчас и какое значение новый пункт базирования кораблей Черноморского флота будет иметь для решения стратегических задач нашей страны в регионе? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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