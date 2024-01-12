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    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать
    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    МИД осудил удары США по Йемену
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    Нефть марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену
    Зеленский обвинил политиков США в нежелании помочь пенсионерам Украины
    Стал известен объем урожая зерна в России
    Мнения
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    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

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    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 13:27

    Кремль осудил удары США и Британии по Йемену

    Песков: Кремль осуждает удары США и Британии по Йемену

    Tекст: Ольга Никитина

    Удары, нанесенные силами Соединенных Штатов и Великобритании по Йемену, с точки зрения международного права являются нелегитимными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы их осуждаем», – сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать такие удары, передает ТАСС.

    Как заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, авиаудары США и Великобритании по Йемену являются очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности ООН.

    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    11 января 2024, 16:52
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна не будет по указке США осуждать якобы использование Россией ракет КНДР в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не предоставил доказательств, передает Life.

    Вице-спикер также привел в пример ситуацию с Ираком, когда США «лгали всему миру об оружии массового поражения там». Блаха заявил, что США нужно осознать, что Словакия перестала быть колонией США.

    По его словам, в Вашингтоне должны осознать, что Словакия «не подпрыгнет, когда они свиснут». Эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты от КНДР для ударов по Украине.

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    11 января 2024, 06:32
    США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года
    США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти, следует из анализа СМИ данных американской статслужбы.

    Как выяснили РИА «Новости», согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на общую сумму в 2,7 млн долларов.

    В ноябре американские компании вновь импортировали российскую нефть – 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.

    Ранее СМИ сообщили, что за 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд.

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    10 января 2024, 11:29
    Bloomberg: Россия в обход санкций наращивает бурение нефтяных скважин

    Bloomberg: Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км в 2023 году

    Tекст: Александра Юдина

    За 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд, пишет Bloomberg.

    Как подсчитали аналитики Kpler и «Яков и партнеры», в целом за прошедший год объем эксплуатационного бурения в стране превысит 30 тыс. км, передает «Коммерсант».

    По информации Bloomberg, Россия с прошлого года добивается рекордных темпов добычи нефти, что указывает на устойчивость страны к западным санкциям.

    Тем не менее издание указывает на то, что «бешеные темпы бурения на фоне довольно статичной добычи» свидетельствуют о долгосрочных проблемах, которые могут копиться в российском нефтяном секторе.

    Так, российская промышленность прилагает все усилия для поддержания добычи на старейших скважинах, тогда как новые проекты, которые должны обеспечить поддержание добычи в ближайшие десятилетия, вынуждены «адаптироваться к изменившимся обстоятельствам», пишет Bloomberg.

    Из расчетов Оксфордского института энергетических исследований, на месторождения, которые находились в эксплуатации более пяти лет, приходилось почти 96% всей добычи жидкостей в России. Многие из этих добывающих проектов уже давно вышли за рамки своего пикового уровня добычи.

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    11 января 2024, 11:44
    Юшков объяснил, как российская нефть могла попасть в США

    Экономист Юшков: Импорт российской нефти в США может быть контрабандой

    Юшков объяснил, как российская нефть могла попасть в США
    @ Алексей Андронов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Говорить о возобновлении импорта российской нефти в США пока рано, Белый дом санкции не отменяет. Сырье могли завезти контрабандой. Другое дело, что Вашингтон сейчас всеми силами будет выставлять себя пострадавшей стороной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США.

    «Еще в апреле 2022 года Штаты ввели тотальный запрет на импорт российской нефти. Таким образом, возобновление закупок нашего сырья Вашингтоном выглядит крайне загадочно. Однозначно сказать, как эта нефть попала в Америку без пояснений со стороны местных регуляторов, практически невозможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Однако в схожем ключе развивались события у США с Ираном. Штаты останавливали персидские танкеры с нефтью и приписывали изъятые объемы в статью импорта. В случае с Россией есть вероятность того, что Вашингтон посчитал сырье, закупленное частными компаниями, которые пытались провозить энергоресурсы на территорию Америки под видом продукции другого государства. Однако на этапе принятия груза в порту правда вскрывалась, из-за чего и нужно было вносить контрабандные данные в официальную статистику», – акцентирует он.

    «Так что говорить о возобновлении Штатами импорта нефти из РФ нельзя, поскольку санкции Вашингтон до сих пор не снял. На мой взгляд, США попытаются инициировать расследование – как и благодаря кому российская нефть оказалась включена в официальную статистику импорта. Попытаются выставить себя обманутой стороной», – уточняет Юшков.

    «Вполне возможно, что в будущем мы еще встретимся со схожими случаями, но обычно американские компании боятся навлечь на себя гнев государства. Это не похоже и на попытки Штатов проверить почву для закупки российской нефти», – считает экономист.

    «В целом местное правительство не особо задумывается об интересах предпринимательства. Для них запрет на ресурсы из РФ – лишь способ получить дополнительные очки в рейтинге. Поэтому факт того, что некоторые компании пытаются обмануть систему, закупая российское сырье, говорит о многом. Между тем длящиеся ограничения серьезно осложняют жизнь самим Штатам», – подчеркивает собеседник.

    «Если в начале 2022 года Белый дом сохранял показную уверенность в том, что Россию удастся вытолкнуть с энергетических рынков без особых потерь, то уже к середине весны цены на нефть взлетели до небес. Санкции обернулись неожиданным образом: Москва сократила поставки, но сохранила высокие доходы, а иностранные государства стали получать меньше товара, но тратить больше денег», – считает эксперт.

    «Западные страны решили изменить тактику, прибегнув к введению потолка цен. Всем партнерам Вашингтона вновь разрешили покупать российскую нефть, однако страховать перевозки позволили лишь при условии, если ее стоимость будет сохраняться в районе 60 долларов за баррель. Однако многие государства стали тайно бойкотировать это решение», – уточняет он.

    «Еще одна проблема, с которой столкнулись Штаты, – работа их нефтеперерабатывающих заводов. Она осуществляется преимущественно на основе тяжелого сернистого сырья. Долгое время закупки велись из Венесуэлы, потом США переключились на Россию. Однако после 2022 года Вашингтон остался без основных импортеров столь редкого сорта нефти. Душат сами себя», – резюмирует Юшков.

    Ранее стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщают РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму в 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

    Так, американские компании вновь импортировали 9,9 тыс. баррелей отечественной нефти за 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления. При этом в рамках указанных сделок российское сырье обошлось американским покупателя по цене, которая значительно превышает установленный потолок в 60 долларов за баррель.

    В октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре – 76. Напомним, тотальный запрет на импорт энергоресурсов из России был наложен Вашингтоном еще весной 2022-го. Последняя партия черного золота была закуплена американскими компаниями в апреле того же года.

    Между тем энергетическая отрасль РФ стремительно развивается. Так, за 11 месяцев 2023 года Москва прорубила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км. Данный темп можно назвать рекордным за весь постсоветский период развития государства, что говорит об устойчивости страны к западным санкциям.

    Коментарии (4)
    11 января 2024, 15:55
    Американист предположил причины закупки российской нефти Вашингтоном

    Американист Васильев: Если США потеряют ближневосточный рынок нефти, то могут попытаться купить российскую нефть через серые схемы

    Американист предположил причины закупки российской нефти Вашингтоном
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штаты не станут оправдываться за импорт российской нефти. Вашингтон мог пытаться прощупать, насколько выгодно будет нарушать собственный запрет в условиях нарастания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США.

    «Закупка российской нефти говорит о том, что Штаты «переборщили» с экономическим нажимом на Москву. Вне зависимости от того, купили эти ресурсы частные компании или госструктура, инцидент стоит рассматривать как яркую иллюстрацию того, что Америка не может комфортно существовать в условиях ею же наложенных ограничений», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Все помнят, как в 2022 году США выступали в качестве основного международного актора, заявляющего о необходимости отказаться от закупок российской нефти. Однако Штаты всегда были государством, исповедующим двойные стандарты. Параллельно с накладыванием ограничений на Москву внутри Америки велась ожесточенная дискуссия вокруг разумности данных действий», – отмечает собеседник.

    «Немалая часть политиков и предпринимателей выступали за сохранение условий свободного рынка. Таким образом Вашингтон со всех сторон подстелил соломку. Белый дом настаивал на том, чтобы наказать Россию за начало СВО, но некоторые представители американского истеблишмента вместе с тем не забывали защищать и торговлю без государственного вмешательства», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что сейчас администрация Байдена решила вспомнить о своей приверженности к правилам либерального рынка. Тем более закупка нефти происходила в октябре и ноябре прошлого года. В это время набирал обороты конфликт Израиля и ХАМАС. Думаю, в Вашингтоне всерьез рассматривали возможность потери этого рынка», – уточняет он.

    «В связи с этим власти США вполне могли инициировать проверку механизмов импорта нефти из России. Скорее всего, политическая рациональность в этом случае взяла верх. Но надеяться на отмену всех имеющихся ограничений не стоит. Если Штатам и понадобится сырье, добытое в РФ, они попытаются его купить при помощи теневых схем», – резюмирует Васильев.

    Ранее стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

    Так, американские компании вновь импортировали 9,9 тыс. баррелей отечественной нефти за 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления. При этом в рамках указанных сделок российское сырье обошлось американским покупателям по цене, которая значительно превышает установленный потолок в 60 долларов за баррель.

    В октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре – 76. Напомним, тотальный запрет на импорт энергоресурсов из России был наложен Вашингтоном еще весной 2022-го. Последняя партия черного золота была закуплена американскими компаниями в апреле того же года.

    Между тем энергетическая отрасль РФ стремительно развивается. Так, за 11 месяцев 2023 года Москва прорубила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км. Данный темп можно назвать рекордным за весь постсоветский период развития государства, что говорит об устойчивости страны к западным санкциям.

    Напомним, весной 2022 года США ввели запрет на весь импорт российской нефти и газа. «Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США», – говорил американский президент Джо Байден.

    Также лидер США тогда добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим Штатам. В частности, американский лидер признал, что в стране продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей.

    В феврале 2023 года министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты. По этому документу американским физическим и юридическим лицам разрешаются услуги, связанные со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии соблюдения ограничений.

    Коментарии (2)
    12 января 2024, 08:42
    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США

    Фехтовальщик Бида захотел получить гражданство США и выступить на Олимпиаде за национальную сборную

    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Серебряный призер Олимпиады в Токио, находившийся в составе российской сборной фехтовальщик Сергей Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже, пишет газета USA Today.

    Отмечается, что супруга спортсмена Виолетта Бида подтвердила намерение спортсмена представлять сборную США, передает ТАСС.

    Также издание указывает, что Олимпийский комитет США уже направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства.

    Ранее экс-вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что ни один представитель России не сможет участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от политических взглядов. До этого он предложил Европарламенту отстранить россиян от Олимпиады в Париже.

    Коментарии (26)
    12 января 2024, 10:15
    МИД осудил удары США по Йемену

    Захарова: Авиаудары США по Йемену являются примером извращения англосаксами резолюций СБ ООН

    МИД осудил удары США по Йемену
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиаудары США и Великобритании по Йемену являются очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале также назвала действия американской стороны полным пренебрежением международным правом с целью эскалации ситуации в регионе ради преследуемых Соединенными Штатами разрушительных целей.

    Военно-воздушные силы США ранее сообщили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    Коментарии (13)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (19)
    10 января 2024, 12:08
    Американист: Болезнь может стать поводом для отставки главы Пентагона
    Американист: Болезнь может стать поводом для отставки главы Пентагона
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В то время как представители Белого дома хотят действовать жестче на Украине и Ближнем Востоке, Ллойд Остин сохраняет более прагматичное мнение о происходящем. Этот фактор и станет ключевым для возможной отставки главы Пентагона, его болезнь же может послужить поводом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США инициировали расследование причин, по которым Ллойд Остин не сообщил о госпитализации.

    «Ситуация с болезнью Ллойда Остина куда серьезней, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что многие политики в Вашингтоне постепенно меняют взгляды на происходящие в мире военные конфликты. Сейчас у США уже имеются две крайне напряженных точки – Украина и Ближний Восток. Растет неопределенность и вокруг Тайваня», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «И очевидно, что в Белом доме настроены на повышение ставок путем наращивания конфронтации в этих зонах. Это, в свою очередь, требует безоговорочной лояльности от Ллойда Остина, который выглядит более прагматичным человеком. Думаю, у него серьезно разошлись взгляды на будущее текущих конфликтов с политическим руководством страны», – подчеркивает политолог.

    «Именно поэтому Белый дом и решил воспользоваться болезнью министра обороны. Опасный диагноз может стать хорошим предлогом для того, чтобы отправить в отставку противящегося главу военного ведомства. Если же сторонам удастся прийти к общему знаменателю, то конфликт замнут, а Остину не придется покидать Пентагон», – резюмирует Васильев.

    Ранее в США инициировали официальное расследование причин, по которым глава Пентагона Ллойд Остин не сообщил о своей госпитализации. С данным требованием выступил глава комитета Палаты представителей Конгресса страны по делам вооруженных сил Майк Роджерс. Он отметил, что всю информацию по этому вопросу необходимо изучить как можно быстрее.

    В частности, парламентарий запросил всю переписку Пентагона и Белого дома с 1 по 9 января. По его словам, в основе как контртеррористических операций, так и контроля над ядерными силами лежит убежденность в способности министра обороны США «принимать решения», в связи с чем ведомство не может функционировать должным образом, если во главе него стоит человек, «скрывающий свою недееспособность».

    Напомним, 1 января Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры», однако общественность была уведомлена об этом лишь спустя четыре дня. Более того, о тяжелом состоянии главы Пентагона не было известно и Белому дому, пишет  Politico. По данным издания, сведения о происшествии скрывались и от чиновников военного ведомства.

    В другом материале газета пишет о том, что сокрытие Остином информации от его ближайших коллег и советников стало шоком для всего ведомства. «Он принял осознанное решение не делиться чем-то столь важным с президентом страны. Это было безрассудно и безответственно», – цитирует издание неназванного представителя Пентагона.

    Как выяснилось позже, министру обороны США диагностировали рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. В официальном заявлении Пентагона отмечается, что болезнь была обнаружена «на ранней стадии, и прогноз на выздоровление – отличный». При этом Остин, находясь в больнице, ни разу «не потерял сознание и не подвергся общей анестезии».

    Тем не менее полное восстановление главы Пентагона может стать «долгим процессом». Интересно, что врачи диагностировали военному рак еще в конце декабря, однако о диагнозе в Белом доме узнали лишь 9 января. Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, состояние Остина ни на минуту не угрожало защите интересов США.

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    10 января 2024, 05:27
    WP назвала победу России на Украине концом глобального лидерства США

    Washington Post заявила, что победа России на Украине станет концом глобального лидерства США

    Tекст: Антон Антонов

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США, заявила гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

    Обозреватель Washington Post Макс Бут, отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия», передает РИА «Новости».

    Он обсудил эту ситуацию с Поляковой. Полякова выразила уверенность, что Украина «потерпит поражение», лишившись американской помощи. Она заявила, что для Киева последствия утраты такой поддержки окажутся «катастрофическими».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

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    12 января 2024, 13:04
    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов

    Американист Дудаков: Ситуация вокруг Йемена будет решаться в диалоге США и Ирана

    Американист объяснил, почему США начали операцию против хуситов
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Действия США в Йемене еще больше подрывают хрупкое равновесие ближневосточного региона. При этом решение Джо Байдена вызывает серьезную критику как в политических кругах Вашингтона, так и среди общественности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее США и Британия нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

    «Администрация Джо Байдена долго раздумывала над тем, как ответить на вызовы транспортного кризиса в Красном море. Штаты не решались на повышение градуса эскалации, однако захват проиранскими силами американского танкера с нефтью стал последней каплей для Вашингтона», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Белый дом нуждался в демонстрации силы. Политикам необходимо показать, что «агрессия», направленная против США, будет иметь серьезные последствия. Именно поэтому Байден и принял решение о нанесении авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена», – отмечает он.

    «Данные действия президента не понравились многим представителям американского истеблишмента. Левое крыло демократов выступает против продолжения ударов. Кроме того, главу Штатов критикуют и за то, что атака была предпринята без предварительного согласования с Конгрессом», – подчеркивает собеседник.

    «У Белого дома уже собрались протестующие, выступающие против агрессии Вашингтона на Ближнем Востоке. Напомню, что схожие мероприятия проводились и в период активизации противостояния Израиля и ХАМАС. Однако ни к каким переменам гражданская активность тогда не привела. Единственное, чем данные акции грозят Байдену – потерей рейтинга среди мусульманского населения Штатов, что может отразиться на итогах предстоящих выборов», – акцентирует политолог.

    «В целом в регионе складывается крайне опасная ситуация. Однако ее исход будет решаться в рамках диалога Вашингтона и Тегерана. Хуситы являются проиранским объединением, в связи с чем их отношение к конфликту во многом будет зависеть от теневых договоренностей США и ближневосточных акторов», – резюмирует Дудаков.

    Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.

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    9 января 2024, 15:14
    В Белом доме несколько часов обсуждали военную помощь Украине

    Белый дом обсуждал с оборонными фирмами помощь Украине несколько часов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Чиновники Совета по нацбезопасности США несколько часов обсуждали с руководителями десятка оборонных компаний возможную поставку помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным СМИ, представители Белого дома встретились с руководителями фирмы по разработке ПО для спецслужб Palantir, оборонной компании Anduril Industries и разработчиком дронов Skydio, передает РИА «Новости».

    Обсуждались военные технологии, которые могут помочь Украине.

    Напомним, Конгресс США не согласовал запрос Белого дома о новом пакете помощи Киеву.

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    12 января 2024, 10:43
    В Госдуме цитатой из Станиславского ответили на заявление США о прекращении помощи Киеву

    Депутат Госдумы Ивлев прокомментировал цитатой Станиславского заявление США о прекращении помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отреагировал на заявление США о прекращении помощи Киеву.

    «Пока по Станиславскому (театральный режиссер Константин Станиславский – прим ВЗГЛЯД): «Не верю!», цитирует его РИА «Новости».

    Ивлев отметил, что мировая практика уже показала, как ловко в США «умеют наводить туман войны».

    В этой связи, по мнению депутата, могут появиться на свет новые программы помощи, найдутся и дополнительные финансы.

    При этом Ивлев подчеркнул, что это возможно только в том случае, если это будет выгодно самим Штатам.

    В заключение депутат от Крымского региона заметил, что остановка в предоставлении помощи могла бы послужить закономерным шагом и уроком для правительства Киева, предавшего интересы украинцев ради Запада.

    Накануне Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину в связи с отсутствием бюджета на такие программы.

    Газета The New York Times сообщала, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

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    11 января 2024, 21:41
    Госдеп выразил разочарование позицией Венгрии по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США разочарована позицией Будапешта по Украине и считает ее неконструктивной, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, в США разочарованы тем, что премьер-министр Венгрии решил держаться в ЕС «в одиночку», подвергая сомнению, следует ли оказывать помощь Украине, передает ТАСС.

    «Полагаю, что это дело в действительности надо уладить самой Европе», – отметил О’Брайен. Также от Венгрии в США ожидают в ближайшее время шагов, направленных на завершение процесса вступления Швеции в НАТО.

    Ранее СМИ сообщали, на каких условиях Венгрия согласится снять вето на помощь Украине.

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