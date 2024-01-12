В Британии рассказали о шоке в НАТО после ударов России по Украине

Британский аналитик Меркурис заявил, что массированные удары ВС России по Украине вызвали шок в НАТО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в течение трех недель прошли три серии мощных авиаударов, которые оказались абсолютно разрушительными и вызвали шок во всем Североатлантическом альянсе, передает РИА «Новости».

Меркурис отметил, что российские удары свели на нет усилия НАТО –имеются ввиду поставки альянса трети собственных зенитных ракет и лучших радаров ради укрепления противовоздушной обороны Украины.

«Даже Зеленский (президент Украины Владимир, – прим. ВЗГЛЯД) признает, что ПВО Украины находится на грани истощения», – заключил он.

Ранее аналитик заявил, что массированные авиаудары России привели к катастрофическим последствиям на Украине.