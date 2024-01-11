Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.2 комментария
Стало известно о гибели основателя портала Eva.Ru с семьей в массовом ДТП на трассе М-11
Создатель журнала Eva.Ru Волошин с женой и сыном погибли в массовом ДТП в Новгородской области
В массовой аварии с участием нескольких десятков авто, произошедшей на трассе М-11 в Новгородской области в понедельник, погиб известный врач и журналист Владимир Волошин, а также его супруга и сын.
О смерти Волошина в автокатастрофе сообщила редакция онлайн-журнала Eva.Ru, основателем которого он являлся, передает RT.
«Наша редакция прощается с отцом-основателем женского онлайн-журнала Eva.Ru Владимиром Волошиным, который трагически погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с семьей из Санкт-Петербурга в Москву», – говорится в сообщении на сайте журнала.
Помимо журнала Eva.Ru, Волошин основал порталы Doktor.Ru и Mama.Ru.
В понедельник в крупном ДТП в Новгородской области 16 человек, в том числе пятеро детей, получили травмы, еще четверо погибли.