Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
В ДТП из 30 машин в Новгородской области погибли четыре человека
На трассе М-11 в Новгородской области произошло массовое ДТП, в результате погибли четыре человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В понедельник днем на 526-м км скоростной платной автомобильной дороги М-11 «Нева» в Новгородском районе Новгородской области столкнулись порядка 30 машин, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Данные о числе пострадавших уточняются.
Ранее в столкновении микроавтобуса с грузовиком на Ставрополье погибли семь человек.