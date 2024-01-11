Кремль прокомментировал сообщения о поддержке Белым домом изъятия российских активов

Песков: Москва не получала уведомлений о поддержке Белым домом изъятия российских активов

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель Кремля подчеркнул, что у России и США практически отсутствуют каналы связи, поэтому уведомлений не поступало, передает РИА «Новости».

«Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России.