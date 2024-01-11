Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Кремль прокомментировал сообщения о поддержке Белым домом изъятия российских активов
Песков: Москва не получала уведомлений о поддержке Белым домом изъятия российских активов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала оповещений о том, что администрация Белого дома поддерживает решения об изъятии активов РФ.
Представитель Кремля подчеркнул, что у России и США практически отсутствуют каналы связи, поэтому уведомлений не поступало, передает РИА «Новости».
«Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России.