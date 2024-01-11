Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.0 комментариев
СМИ: Байден не против передачи Киеву замороженных активов России
Bloomberg: Белый дом не против передать Украине замороженные активы России
Президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России, сообщает Bloomberg со ссылкой на полученные данные.
Отмечается, что Белый дом «в принципе» приветствует законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы, передает Ura.ru.
Однако реализация этого предложения замедляется, так как Германия и Франция, а также Европейский Центробанк обеспокоены, что конфискация активов РФ может привести к эскалации конфликта.
В том числе риски касаются финансовой стабильности доллара, который остается резервной валютой.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страны G7 не смогли принять решения по конфискации активов России.