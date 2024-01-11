СМИ: Байден не против передачи Киеву замороженных активов России

Bloomberg: Белый дом не против передать Украине замороженные активы России

Tекст: Елизавета Шишкова

Отмечается, что Белый дом «в принципе» приветствует законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы, передает Ura.ru.

Однако реализация этого предложения замедляется, так как Германия и Франция, а также Европейский Центробанк обеспокоены, что конфискация активов РФ может привести к эскалации конфликта.

В том числе риски касаются финансовой стабильности доллара, который остается резервной валютой.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страны G7 не смогли принять решения по конфискации активов России.