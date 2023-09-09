В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».3 комментария
Экс-глава института вакцин и сывороток арестован в Петербурге
Бывший глава института вакцин и сывороток Трухин арестован в Петербурге по делу о растрате
Суд в Петербурге отправил под стражу бывшего директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА Виктора Трухина, его подозревают в причинении ущерба почти на 437 млн рублей.
Уточняется, что Трухин обвиняется в растрате 436 746 816 рублей ФГУП СПбНИИВС ФМБА России, он отправлен под стражу до 7 ноября, передает РИА «Новости».
Задержанный глава института просил отправить его под домашний арест, ссылаясь на сотрудничество со следствием.
Пресс-служба ФМБА сообщала в четверг, что Трухин был уволен из института 4 сентября за нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.
В четверг же источник в правоохранительных органах сообщил, что Трухин пропал в Москве, его дочь написала заявление о его исчезновении.
Ранее гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому в незаконной трате средств Минобороны в размере 2 млн рублей заместителю командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову девять лет лишения свободы.