Кардиолог назвал предвестники внезапной смерти

Кардиолог Ашихмин объяснил разные симптомы у мужчин и женщин при приближении внезапной смерти

Tекст: Татьяна Косолапова

Американские ученые из Института сердца в Седарс-Синай провели исследование, в рамках которого определили, что может указывать на приближение внезапной остановки сердца. Так обнаружилось, что симптомы у ряда женщин и мужчин разнились. У мужчин чаще предупреждающим сигналом была боль в груди, у женщин – одышка. При этом у представителей обоих полов также наблюдались учащенное сердцебиение, приступообразная активность и даже симптомы гриппа. Результаты работы были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.



«Вообще существует «мужской» и «женский» инфаркт. У мужчин, как правило, крупные артерии перекрываются большими тромбами, а у женщин это происходит в меньшей мере. Боль в грудной клетке – это в первую очередь как раз проявление инфаркта. Вероятно, именно у мужчин при данном наблюдении чаще случались инфаркты, но в работе авторы это не уточняют», – говорит Ашихмин.

Он рассказывает, что бывают разные причины внезапной остановки сердца. Это может произойти в результате аритмии (нарушения ритма сердца), инфаркта, тромбоэмболии легочной артерии (нарушения кровообращения в легких в результате закупорки крупных или мелких артерий).

«При тромбоэмболии легочной артерии у пациентов наблюдается одышка, при инфаркте миокарда отмечается боль в грудной клетке. Гендерные отличия прослеживаются в разных заболеваниях, но 100% деления, естественно, нет», – объясняет врач.

Кардиолог также отмечает, что с помощью электрокардиография (ЭКГ), когда пациент находится в покое, можно выявить его предрасположенность к внезапной сердечной смерти. Причем обнаружиться это может как у пациента, имеющего проблемы с сердцем, так и у здорового. Так, например, специалист поведал историю, когда предрасположенность к сердечной смерти выявили у 18-летнего хоккеиста, не имеющего жалоб. В результате обследования юноше пришлось отказаться от большого спорта.

«Хочу подчеркнуть, что при резко возникших выраженной боли в грудной клетке, одышке и судорогоподобной активности или судорогах, которые бывают не только при эпилепсии, необходимо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. Все эти симптомы по отдельности могут быть предиктором того, что наблюдается и при внезапной сердечной смерти», – заключил Ашихмин.

Ранее Ашихмин в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов.