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Луговой: Идея исключить Россию из Интерпола абсурдна
Депутат Андрей Луговой: Интерпол превращается в политизированное объединение вопреки здравому смыслу
США и Британия давно пытаются придать деятельности Интерпола политическую окраску. Однако исключение Москвы из состава организации нанесет непоправимый урон всемирной системе безопасности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее стало известно о желании недружественных государств инициировать выход России из состава Интерпола.
«Любое желание недружественных государств по исключению России из международных организаций лишено здравого смысла. Однако в случае с Интерполом подобные инициативы кажутся совершенно абсурдными. Объединение изначально создавалось как деполитизированная структура, которая эффективно занималась сыском транснациональных преступников», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«Тем не менее, с начала 2000-х годов Интерпол стал восприимчив к идеологическим воззрениям ряда государств. В первую очередь речь идет о пагубном влиянии англосаксонских стран. Так, США и Британия активно препятствовали выдаче злоумышленников, которых разыскивала Россия. Примеров много: Закаев, Березовский, иноагент Ходорковский», – считает собеседник.
«Интерпол постепенно начал терять свои изначальные функции. Однако не все государства готовы идти на поводу у Вашингтона и Лондона. Надо отдать должное некоторым европейским коллегам: после начала СВО ряд государств ЕС продолжил выдачу преступников Москве», – подчеркивает депутат.
«Конечно, исключение России из организации приведет к потере возможностей по розыску злоумышленников на территории других стран. Однако пострадают от этой инициативы все участники объединения. Подобное решение нарушит хрупкий баланс транснациональной правоохранительной системы», – отмечает собеседник.
Парламентарий также допустил, что в конечном счете недружественные страны инициируют процедуру исключения России из организации. «Мы уже убедились в том, что для них не существует общепринятых норм и законов. Вспомним хотя бы арест российских активов. К сожалению, порой в своем желании навредить Москве они принимают поразительно глупые решения», – резюмирует Луговой.
Ранее стало известно о желании недружественных государств исключить Россию из состава Интерпола. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Национального центрального бюро (НЦБ) организации МВД Валерий Калачев. Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие в уставе объединения подобной процедуры, ряд стран «проводит закулисные дебаты» о разрыве сотрудничества с Москвой.
Калачев отметил, что НЦБ продолжает поддерживать высокий уровень взаимодействия как с иностранными, так и с российскими правоохранительными органами. По его словам, учитывая образовавшиеся политические сложности, каналы Интерпола стали фактически единственным способом обмена полицейской информации. Он уточнил, что сотрудничество в рамках организации может производиться даже между государствами, не имеющими дипломатических отношений друг с другом.
При этом он упомянул и о сложностях, которые образовались в рамках взаимодействия с другими странами по линии Интерпола после начала СВО. Так, с 2022 ЕС в общей сумме отказал России в выдаче около 100 преступников. При этом за текущий год произошло уже 40 подобных случаев.
Калачев уверен, что «международным полицейским сообществам стоит объединиться и задать интернациональному диалогу конструктивный тон». Тем не менее, «недальновидный внешнеполитический курс ряда государств наносит существенный ущерб интересам граждан этих стран, в том числе экономического и имущественного характера».
Напомним, в 2023 Интерполу исполняется 100 лет. Это самая крупная межправительственная организация, связывающая 195 участников. Россия стала членом объединения в 1990 году. С 1996 в структуре МВД РФ работает Национальное центральное бюро Интерпола, которое занимается вопросами международного сотрудничества по линии взаимодействия с глобальной структурой.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что НАТО пытается дестабилизировать межгосударственное взаимодействие и подорвать институты транснационального розыска и выдачи преступников.