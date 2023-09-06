ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.6 комментариев
Москва не увидела нового в предложениях генсека ООН по зерновой сделке
МИД: Предложения генсека ООН по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса
Предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России, говорится в заявлении МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы «прорывных» предложения – SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. В МИД уточнили, что взамен от России потребовали гарантий немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы, передает ТАСС.
В российском ведомстве подчеркнули, что на деле предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.
На Смоленской площади подтвердили принципиальную позицию Москвы о готовности рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о предложениях генсека ООН Антониу Гутерриша по участию России в зерновой сделке.