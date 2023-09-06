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Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ на Артемовском направлении
Алаудинов сообщил об атаках и больших потерях ВСУ на Артемовском направлении
ВСУ беспрерывно атакуют на Артемовском направлении в ДНР с целью зацепиться за железную дорогу, однако ежедневно уничтожаются российскими подразделениями, заявил замкомандующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Артемовское направление беспрерывно атакуется противником, который за последние три* месяца понес очень большие потери, по словам Алаудинова, «вся передовая линия российских подразделений усеяна телами украинских военных», причем ВСУ их не забирают, передает ТАСС.
Алаудинов добавил, что противник пытается завершить «контрнасту» хотя бы тем, чтобы зацепиться за железную дорогу, при этом ВСУ с других участков снимают последние ресурсы и перебрасывают их на Артемовское направление, где российские подразделения их ежедневно уничтожают.
По его словам, у ВСУ из тех 60 тыс. человек, что они подготовили для контрнаступления, в принципе никого уже не осталось.
«Мы знаем, что на днях они должны запустить на направление еще два подготовленных батальона. Для нас это мизерно», – отметил Алаудинов.
Ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом