Центр привлечения и подготовки волонтеров ВФМ открылся в Екатеринбурге

Tекст: Валентина Григоренко

Центр в Екатеринбурге объединит более 270 добровольцев сразу из шести регионов России: Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, говорится в сообщении на сайте Росмолодежи.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что для организации фестиваля потребуются силы 5 тыс. добровольцев, и университет особенно гордится, что волонтерский центр УрФУ стал официальным оператором волонтерской программы в Уральском федеральном округе. По его словам, УрФУ обеспечит отбор, обучение и координацию добровольцев для проведения события, которое покажет лучшее, что есть в России.

На церемонии открытия было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи, Ассоциацией волонтерских центров и УрФУ.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев рассказал, что сегодня в процесс подготовки к фестивалю вовлекается все больше мотивированных на качественный результат людей и организаций. По его словам, УрФУ является продвинутым центром развития волонтерства в регионе, и интересной для молодежи современной университетской площадкой.

Он подчеркнул, что отбор и подготовка волонтеров фестиваля здесь будут выполнены максимально профессионально, а их сотрудничество будет направлено на содействие и поддержку по всем вопросам, требующим квалифицированного участия АВЦ.

Свердловская область активно участвует в развитии волонтерского движения: в Екатеринбурге насчитываются более 700 добровольческих организаций и около 100 тыс. волонтеров. Добровольческий центр УрФУ «Волонтеры Урала» – окружной центр мобильности Уральского федерального округа.