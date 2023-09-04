Названы даты проведения «Цифрового диктанта»

«Казалось бы, уровень цифровой грамотности граждан должен только расти, ведь все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но технологии быстро развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому мы видим большую востребованность этой акции. Итогом станет не только общий Индекс цифровой грамотности россиян, но и личный результат каждого участника, который поможет узнать зоны роста и улучшить компетенции», – подчеркнул директор РАЭК, организатор и идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант» Сергей Гребенников.

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно знаниям различных устройств и базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям: работе с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники. Участники «Цифрового Диктанта» смогут познакомиться с российскими цифровыми сервисами и продуктами – вопросы помогали составлять представители отечественных ИТ-компаний.

«Сегодня цифровые сервисы являются частью жизни каждого россиянина, но использовать их во благо, получать максимальный эффект (личный или бизнес) можно только в том случае, если этими технологиями пользоваться правильно. Уверен, что изначально просветительский проект уже давно стал определенным «знаком качества» для всех, кто ассоциирует себя с цифрой – чем больше баллов по итогу «диктанта» – тем сильнее ты «прокачен»», – комментирует генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Цифровое пространство в наши дни каждому дает возможность быть более образованным, информированным и мобильным, но в то же время цифровизация бросает новые вызовы. Онлайн-среда стала неотъемлемой частью повседневной жизни граждан. Именно поэтому цифровая гигиена, цифровая безопасность и цифровая грамотность – это критически важные для современного человека компетенции. В этой связи оперативная диагностика уровня своих цифровых навыков становится особенно актуальной», – подчеркнула директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.