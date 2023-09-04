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Глава ЛДПР предложил создать Ассоциацию русских школ за рубежом
Председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на встрече со студентами Уральского федерального университета выступил с инициативой создания Ассоциации русских школ за рубежом.
«Русскоговорящих людей по всему миру более 250 миллионов, и мы обязаны поддержать каждого желающего читать и говорить на языке Пушкина и Достоевского, стать частью великой культуры. Всеобъемлющая поддержка русских школ за границей позволит создать действующие оплоты Русского мира», – рассказал Слуцкий.
Ассоциация русских школ за рубежом – организация, которая выступит координатором, связующим различные образовательные программы изучения русского языка и культуры в разных странах. Будут выработаны единые принципы функционирования таких школ, определены их основные проблемные точки, им будет оказана поддержка: финансовая и организационная.
На базе русских школ помимо основной образовательной программы будут сформированы объединения по изучению русского языка, театральные и литературные кружки, в центре которых будут произведения и пьесы русских авторов, музыкальные студии, в которых дети смогут познакомиться с русской классикой.
«Нам необходимо постоянно поддерживать граждан, проживающих за границей, нельзя допустить потери их связи с Родиной», – подчеркнул Слуцкий. Кроме того, русские школы должны стать местом притяжения людей, интересующихся Россией и желающих прикоснуться к нашей истории и культуре, уверены в ЛДПР.