Социологи спрогнозировали результаты выборов в регионах России

Эксперты: Консолидация избирателей и снижение конфликтности стали ключевыми особенностями ЕДГ-2023

Tекст: Олег Исайченко

«Любая кампания не похожа на другую, у каждой есть свои особенности. Особенность текущей –масштабность, широта вовлеченности людей в избирательные процессы», – подчеркнул Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

Эксперт также отметил доминацию кампаний референдумного типа. «Сыграла свою роль и консолидация избирателей в период специальной военной операции. Почти везде, где проходят выборы губернаторов, мы видим именно референдумный тип кампаний», – пояснил он.

«Также наблюдается восприятие власти как основы стабильности – это касается всех кампаний во всех регионах, где выбираются высшие должностные лица. Снизилась конфликтность. Наконец, сохраняется высокая вовлеченность парламентских игроков. Мы видим и депутатов Госдумы, которые активно вовлечены в процесс», – отметил он.

Что касается прогнозов, то в Ивановской области социологи ожидают явку на уровне 34-35%, при этом действующий губернатор Станислав Воскресенский наберет 83,1% голосов, рассказал Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

«Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает порядка 77,5%. Расчетная явка — 38,2%», – добавил он. «Приморский край – непростой регион для прогнозирования. Потому что последние события чрезвычайного характера могут повлиять на прогнозы. Треть опрошенных, по прогнозам, придет на выборы. Губернатор Олег Кожемяко наберет порядка 75-76%. Врио главы Красноярского края Михаил Котюков, по прогнозам, наберет 71,4%», – сказал он.

Эксперты также рассказали об электоральных расчетах по другим регионам. «Губернатор Андрей Воробьев набирает около 70%. Псковская область – электоральный расчет дает губернатору Михаилу Ведерникову 81,3%. Нижегородская область – Глеб Никитин набирает 81,4% при довольно высокой явке. Самарская область – расчет дает губернатору Дмитрию Азарову 79,7%. Омская область – врио губернатора Виталий Хоценко получает 72,1%», – отметил Григорий Кертман, ведущий аналитик Фонда «Общественное мнение» представил электоральные расчеты.

«Мы видим безусловно лидирующее положение действующего губернатора Виктора Томенко с показателем 68%. В Новосибирской области подобный сценарий – Андрей Травников по расчету набирает 69%», – добавил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу ИНСОМАР.

«В Орловской области действующий губернатор Андрей Клычков от КПРФ по расчетам набирает 79%. При этом ожидается довольно высокая явка – 47-51%. В Хакасии до известных событий мы видели явный второй тур с очень близкими результатами. У кандидата от «Единой России» Сергея Сокола – 41%. У действующего губернатора Валентина Коновалова – 40%», – добавил он.

«Конечно, Коновалов ровно такой же бенефициар запроса на стабильность, о котором мы говорим и в других субъектах. Он пять лет руководил субъектом. Были вопросы к тому, как он руководил. Но люди оценивают его по-своему, они к нему определенным образом благорасположены. Люди хотят прислоняться к власти», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«Видеть в этом трагедию или слом системы – неосмотрительно. Нам нужно чувствовать настроения людей и анализировать их. Коллеги, живущие в разного рода анонимных Telegram-каналах, вправе высказывать более радикальные точки зрения. Но я считаю, что все-таки надо анализировать реальные настроения людей», – пояснил он.

«А реально настроение заключается в том, что ожидался второй тур. И тут важно было качество кампаний, которые вели оба лидера гонки. И там, и там были вопросы. В целом можно было говорить, что общественное мнение делилось пополам. Но запрос на стабильность никто не отменял», – подчеркнул эксперт.

Особое внимание в рамках кампаний уделяется чистоте и прозрачности избирательного процесса. «Мы можем констатировать готовность регионов к тому, чтобы общественное наблюдение на выборах было повсеместным. В настоящее время завершаются последние семинары по программе, разработанной Общественной палатой РФ и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», – сказала Алена Булгакова, исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

По ее словам, всего с июня по сентябрь при содействии общественных штабов было организовано 1,3 тыс. обучающих семинаров в 49 регионах. На них было обучено более 100 тыс. будущих наблюдателей. «Регионы-лидеры по организации обучения для наблюдателей и среднему баллу за тестирование: Смоленская область, Новгородская область, Псковская область, Белгородская область. Хорошие показатели за тестирование у наблюдателей Московской области, Башкортостана, Рязани, Тюменской области и ЯНАО», – отметила она.