Депутат Сокол принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Депутат Госдумы Сокол из больницы объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Tекст: Антон Никитин

Сокол отметил в своем Telegram-канале, что в последние месяцы было проделано много работы: обсуждались проблемы региона и пути выхода из них, решения, которые приведут Хакасию к благополучию, сделают республику местом, где молодежи жить интересно, а старикам – комфортно, где семьи уверены в завтрашнем дне и видят будущее для своих детей, где ценят труд человека. Парламентарий отметил, что в сотрудничестве с федеральными министерствами была проработана программа перемен – стратегия развития Хакасии – план действий, который будет включен в программы развития Сибири.

Депутат выразил сожаление, что жизнь распорядилась иначе и он оказался в больнице с осложнениями после июльской операции. Парламентарий отметил, что врачи его предупреждали о последствиях, но он не мог остановить работу, подвести команду. При этом депутат с сожалением отметил, что сегодня врачи категоричны, по их словам, его попытка подняться сейчас с койки приведет к еще более тяжелым осложнениям.

Сокол подчеркнул, что быть губернатором – это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. В связи с этим парламентарий заявил, что принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики, так как сегодня не может с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост. По словам депутата, команда и семья его поддержали. «Рассчитываю на вашу поддержку и понимание», – заявил Сокол, заверив, что намерен добиваться выполнения всех планов.

«Я остаюсь в Хакасии и возглавляю реготделение «Единой России». Мы идем на выборы в Верховный Совет и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику. Как только встану на ноги, вернусь в работу. А наша команда и сейчас ее продолжает. Мы работаем и будем работать вместе с людьми и для людей, руководствуясь принципом уважения к труду. И обязательно сделаем Хакасию лучшим местом для жизни!» – заявил Сокол.

В четверг парламентария экстренно госпитализировали в Москве. Днем позже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак навестил Сокола в госпитале им. Вишневского. Напомним, в июле Сокол оказался в больнице из-за осложнений после перитонита, почти сразу после операции он приступил к работе, не дождавшись полного выздоровления.