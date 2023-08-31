Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.9 комментариев
Депутата Госдумы Сокола госпитализировали в Москве
Депутат Госдумы Сергей Сокол попал в больницу в Москве, сообщил источник в окружении парламентария.
Депутата госпитализировали экстренно в четверг, передает ТАСС. О подробностях и причинах попадания в больницу не сообщается. Сокол является депутатом Госдумы от Республики Хакасия.
В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия инфекционных раздражителей). После выписки из больницы он вместо рекомендованного отдыха и восстановления сразу вернулся к активной деятельности.