Трутнев назвал причину разрушения дамбы в Уссурийске

Вице-премьер Трутнев: Одной из причин разрушения дамбы в Уссурийске стал неработающий шлюз-регулятор

Tекст: Антон Никитин

На совещании во Владивостоке по ликвидации последствий природных катаклизмов вице-премьер отметил, что в этой дамбе есть шлюз-регулятор, который год назад должен был быть приведен в рабочее состояние, но этого сделано не было, что стало одной из причин разрушения дамбы, передает ТАСС.

Трутнев призвал правоохранительные органы разобраться в качестве работ по строительству дамбы в Уссурийске, которая в паводок не выдержала напора воды. Полпред президента подчеркнул, что на дамбу, которая уплыла в Уссурийске, было выделено 300 млрд рублей, при этом работы велись с огромным отставанием от графика. «Не совсем понятно, почему деньги выделяются, дамбы ремонтируются, а потом они плывут. К мостам относится тоже самое», – сказал Трутнев.

Напомним, в четверг началась эвакуация жителей затопленного района Уссурийска из-за угрозы подмыва дамбы. 25 августа губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что из-за сильных осадков в крае введен режим ЧС федерального характера.