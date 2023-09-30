С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в Винницкой и Черкасской областях Украины
В Винницкой и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Режим воздушной тревоги также был объявлен в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «поразили объекты в Виннице и других регионах». Кроме того, сообщается о мощных взрывах в «оккупированном Краматорске, где располагаются базы и склады ВСУ».
Накануне украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. Кроме того, в результате взрыва в украинском Николаеве был поврежден объект инфраструктуры.