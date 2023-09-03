Санду: Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед Газпромом

Санду заявила об отсутствии долга Молдавии в 800 млн долларов перед Газпромом

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Санду, это еще пока не известно публике, но на следующей неделе правительство выступит с заявлением о том, что Молдавия наняла международную компанию, которая провела аудит и не выявила никаких долгов перед Газпромом в размере порядка 800 млн долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Молдавские ведомости».

«Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. «Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете 800 млн долларов – и у вас будет газ». Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги, мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: «У вас не будет газа», – добавила она, пишет «Коммерсант».

В июле Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга.

Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания).

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.