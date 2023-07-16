Молдавия завершила аудит долга перед Газпромом

Министр энергетики Молдавии Парликов заявил о завершении аудита долга перед Газпромом

Молдавия завершила аудит накопленного перед Газпромом долга, но результаты будут представлены только после тщательного анализа, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

Как указал Парликов в интервью молдавскому изданию Ziarul de Garda, которое финансирует Агентство США по международному развитию (USAID), результаты аудита уже есть, но публично они будут представлены, когда они будут тщательно проанализированы. По его словам, речь идет о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита Молдавия примет решение, как дальше будет разрешена ситуация с Газпромом, отметил он. Кроме того, Парликов назвал результаты аудита интересными, передает ТАСС.

Он сообщил, что во время аудита выявлены средства, которые необоснованно использовала компания «Молдовагаз».

Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом договоренности с российской стороной предполагали, что Молдавия завершит аудит до 1 октября 2022 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.