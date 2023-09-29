На турслете «Больше, чем путешествие» стартовала программа для экскурсоводов

На турслете «Больше, чем путешествие» стартовала образовательная программа для экскурсоводов

Tекст: Ольга Никитина

Лекции, мастер-классы и работа в группах пройдут в Центре знаний «Машук» при поддержке Российского общества «Знание». Организаторами конкурсного отбора и образовательной программы для гидов-экскурсоводов выступают программа «Больше, чем путешествие» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Участниками образовательной программы станут 2 тыс. гидов-экскурсоводов из 89 регионов страны. Они подали заявки и прошли первичный отбор конкурса «Проводники смыслов». Среди них как профессиональные экскурсоводы и сотрудники музеев, так студенты и блогеры.

Как отметила руководитель экскурсионного контура АНО «Дирекция Выставки Достижений Россия» Пелагея Стерлигова, особое внимание планируется уделить школьникам и студентам, поскольку для них эта работа станет важным опытом и заложит фундамент будущей карьеры. Кроме того, экскурсоводы проведут всех желающих по шести тематическим маршрутам: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии» – чтобы каждый посетитель выставки смог выбрать наиболее интересную ему тему, сообщила Стерлигова.

Первый поток обучения пройдет в очно-заочном формате на базе Центра знаний «Машук» и образовательной онлайн-платформы учебного центра «Академия гостеприимства». В «Машуке» участники разработают экскурсионные маршруты для дальнейшей работы на выставке, придумают для них креативные названия и иммерсивную составляющую.

Для обучающихся с мастер-классами выступят известные общественные деятели России, в том числе один из авторов экспозиции V.D.N.H. Urban Phenomenon на XV Архитектурной биеннале в Венеции Павел Нефедов, основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов, историк искусства и архитектуры Татьяна Денисова, экскурсовод образовательных проектов Арсений Аредов.

По результатам обучения при наличии высшего или среднего образования участники получат удостоверение о прохождении программы повышения квалификации, а студенты – сертификат о прохождении образовательной программы «Школа экскурсовода». Кроме того, 200 проявивших себя гидов пригласят на церемонию закрытия мероприятия, где наградят лучших в четырех номинациях: «Гид-экскурсовод», «Гид-инклюзия», «Детский гид» и «Гид-переводчик».

Всероссийский туристический слет «Больше, чем путешествие» проходит в Пятигорске с 28 сентября по 2 октября. В столицу Северо-Кавказского федерального округа приехали 1 тыс. человек: 600 детей и подростков – участников «Движения Первых» – и 400 опытных и начинающих путешественников, гидов-экскурсоводов, представителей отрасли, общественных организаций и региональных органов власти из 86 регионов России.



Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям будут представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. В рамках выставки запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.

