Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получили 303 проекта

С момента объявления старта конкурса в информационной системе официального сайта Фонда начали оформлять заявки 5147 творческих команд, из них полностью завершены и направлены на рассмотрение в Фонд 3097 заявок из 85 регионов страны. Общий финансовый запрос составил 13,5 млрд рублей. В качестве софинансирования команды указали 5,9 млрд рублей.

По итогам независимой экспертной оценки проектов поддержку получат 303 инициативы из 73 регионов России. Среди лидеров по утвержденной сумме грантов – Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Московская, Челябинская, Иркутская области, Донецкая Народная Республика, Самарская область, Ставропольский край и Республика Крым. Общая утвержденная сумма грантовой поддержки – около 1 млрд 620 млн рублей. В реализацию проектов авторы и партнеры поддержанных проектов готовы внести и привлечь 1 млрд 116 млн рублей.

В тематическом направлении «Гордимся героями и достижениями России» поддержано 118 проектов. В направлении «Народное единство» – 98 проектов. Еще в одном направлении «Новые возможности» (межрегиональные проекты, направленные на поддержку партнерских связей новых регионов с регионами и городами всей России) утверждены 24 проекта-победителя. Тематические направления «Победа будет за нами!» и «Сила согласия» представлены 35 и 28 проектами-победителями соответственно.

Больше всего проектов-победителей в завершившемся конкурсе представлены от НКО – 180 (59,41%). В спецконкурсе также принимали муниципальные учреждения, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Грантовую поддержку до 500 тыс. рублей получат 113 творческих команд, 64 – от 500 тыс. до 3 млн рублей, 90 заявителей – от 3 до 10 млн рублей, 36 – более 10 млн рублей. С описанием проектов-победителей можно ознакомиться на официальном сайте фонда.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД тележурналист, телеведущий, директор института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Плеханова, член Экспертного совета конкурсов ПФКИ Эрнест Мацкявичюс, экспертная оценка проектов длилась 42 дня.

«Это достаточное время, чтобы внимательно изучить каждый из них, «прощупать» идею всех инициатив, разобраться, есть ли у команды точный план реализации проекта. Уверен, что в списке победителей – объективно сильные творческие коллективы, которые «шли» на конкурс с четкой целью – реализовать яркий проект. Здорово, что в отборы Президентского фонда культурных инициатив, кроме привычных музыкальных, танцевальных проектов, стали часто подавать продуманные медиапроекты, с реализацией в новых российских регионах в том числе. Но смысл такой работы, как известно, заключается не только в том, чтобы языком современных медиа рассказать о том, что там происходит, но и в том, чтобы привлечь к этой работе талантливую молодежь Донбасса, Запорожья, Херсона. Хочется, чтобы реализация проектов-победителей прошла на высоком уровне», – сказал он.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Владимира Путина, озвученного 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет деятельность на основании указа президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».