«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю отправили под арест
Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Волынкина отправили под арест
Руководителя главного управления краснодарского МЧС Олега Волынкина поместили под стражу по решению Басманного суда Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Волынкина до 27 ноября, передает ТАСС.
По информации из материалов суда, в 2021 году ГУ МЧС по Краснодарскому краю заключило государственный контракт с индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым на поставку стройматериалов на сумму порядка 7 млн рублей.
В 2022 году Кольцову вынесли приговор, согласно которому при исполнении контракта он похитил порядка 3 млн рублей. Волынкин, как считает следствие, злоупотребил полномочиями, подписав акт приемки об исполнении контракта. Обвинение предъявлено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Напомним, сам Волынкин в суде заявил о признании вины, и указал, что причиненный ущерб уже погашен.