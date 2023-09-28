Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю отправили под арест

Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Волынкина отправили под арест

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Волынкина до 27 ноября, передает ТАСС.

По информации из материалов суда, в 2021 году ГУ МЧС по Краснодарскому краю заключило государственный контракт с индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым на поставку стройматериалов на сумму порядка 7 млн рублей.

В 2022 году Кольцову вынесли приговор, согласно которому при исполнении контракта он похитил порядка 3 млн рублей. Волынкин, как считает следствие, злоупотребил полномочиями, подписав акт приемки об исполнении контракта. Обвинение предъявлено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, сам Волынкин в суде заявил о признании вины, и указал, что причиненный ущерб уже погашен.