Глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю признался в превышении полномочий

Глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Волынкин признался в превышении полномочий

Tекст: Алексей Дегтярев

Волынкин совершил «общественно опасное деяние» и признал свою вину в нем, сказал следователь в суде, передает ТАСС. Отмечается, что следствие ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого.

Сам Волынкин сказал, что его вина заключается в том, что он не проверил работу собственных подчиненных, доверившись личному составу. «Ущерб по этому делу отсутствует, он уже компенсирован», – пояснил он.

Глава ведомства пояснил, что служил России всю жизнь и не планирует скрываться или препятствовать следствию. В связи с этим он попросил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Следователь не раскрыл подробности дела, указав, что все они изложены в материалах. По его словам, преступление произошло при исполнении государственного контракта. Глава компании, который работал по нему, имеет судимость.

Адвокат Волынкина указал, что вменяемый эпизод произошел два года назад, сейчас следствие собрало основной объем доказательств, а с учетом признания Волынкиным вины дело можно считать раскрытым.