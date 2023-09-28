«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.12 комментариев
Комиссаров: Выпускники «школы губернаторов» будут развивать межрегиональные инициативы
Во встрече Путина с новыми главами регионов участвовало 13 выпускников «школы губернаторов»
Владимир Путин провел встречу с избранными главами 26 регионов, в которых в 2023 году проводились выборы. Во встрече приняли участие 13 выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».
«Выпускники «школы губернаторов» неоднократно подтверждали свой высокий профессиональный уровень реализованными проектами. Прошедшая выборная кампания дала им возможность заручиться поддержкой граждан, – отметил ректор Академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Уверен, что горизонтальные связи, которые только укрепились во время обучения в Президентской академии, помогут руководителям не только развивать субъекты, а еще реализовывать масштабные межрегиональные инициативы».
Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». С 2017 года 50 участников программы стали главами регионов. Выпускники работают в правительстве, администрации президента, Госдуме, Совете Федерации, а также возглавляют крупные города и госкорпорации. В данный момент проходит уже шестой поток «школы губернаторов», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В четверг Путин провел встречу с избранными в ходе прошедших выборов главами 26 регионов. Глава государства подчеркнул, что губернаторы всегда должны вести диалог с людьми.