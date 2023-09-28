Комиссаров: Выпускники «школы губернаторов» будут развивать межрегиональные инициативы

Во встрече Путина с новыми главами регионов участвовало 13 выпускников «школы губернаторов»

«Выпускники «школы губернаторов» неоднократно подтверждали свой высокий профессиональный уровень реализованными проектами. Прошедшая выборная кампания дала им возможность заручиться поддержкой граждан, – отметил ректор Академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Уверен, что горизонтальные связи, которые только укрепились во время обучения в Президентской академии, помогут руководителям не только развивать субъекты, а еще реализовывать масштабные межрегиональные инициативы».

Программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Среди участников программы – десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». С 2017 года 50 участников программы стали главами регионов. Выпускники работают в правительстве, администрации президента, Госдуме, Совете Федерации, а также возглавляют крупные города и госкорпорации. В данный момент проходит уже шестой поток «школы губернаторов», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В четверг Путин провел встречу с избранными в ходе прошедших выборов главами 26 регионов. Глава государства подчеркнул, что губернаторы всегда должны вести диалог с людьми.