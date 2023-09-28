Экс-сотрудник МВД признал в суде вину в соучастии в убийстве Дугиной

Экс-сотрудник МВД Рыбин признал в суде вину в соучастии в убийстве Дугиной

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я признаю свою вину в полном объеме», – сказал Рыбин в зале Нагатинского райсуда Москвы, где слушается дело, передает ТАСС. Такое же заявление сделал Чоудхури.

Им обоим вменяются статья «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица». Экс-сотруднику МВД также вменяется статья «Злоупотребление должностными полномочиями».

Подсудимые попросили рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств. При этом суд не может назначить им более двух третей от максимально возможного наказания.

Проходящий по делу потерпевшим отец журналистки Александр Дугин выступил против этого. Прокурор также поддержал протест. Судья Наталья Борисенкова отказала подсудимым в рассмотрении дела в особом порядке и перенесла заседание на 16 октября.

Согласно версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури опубликовал в мессенджере объявление о сборе конфиденциальных данных Дугиной. Рыбин в это время занимал должность государственного инспектора ГИБДД, он имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции.

Рыбин получил личные сведения о Дугиных, данные о месте жительства, марки и номера автомобилей и другие данные. Он продал информацию за 3 тыс. 350 рублей. Чоудхури передал данные неустановленным лицам.

В августе адвокат Рыбина сообщал, что его клиент признает вину. Напомним, Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области.