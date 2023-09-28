В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?5 комментариев
Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться
Le Figaro: Танк Abrams может взорваться при неправильном уходе за двигателем или из-за плохой герметизации боекомплекта
Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Abrams также может взорваться при удачном попадании из-за плохой герметизации боекомплекта, рассказал французскому изданию Figaro экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.
Французский офицер заявил, что существенным недостатком американского танка является высокий уровень требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. По его словам, для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей. Издание приводит слова американского генерала Марка Хертлинга, который подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями Abrams может взорваться, передает РИА «Новости».
Кроме того, Буавен рассказал, что Abrams также может «взорваться с диким грохотом» при удачном попадании в место хранения снарядов из-за плохой герметизации боекомплекта, которая представляет собой еще одну существенную проблему для боеспособности танка.
Накануне бывший американский военный разведчик Скотт Риттер назвал переданные Киеву танки Abrams «огромным подарком» России из-за несовершенства натовской техники. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, будут гореть точно так же, как и другие.