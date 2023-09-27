Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.0 комментариев
Силы России на херсонском направлении уничтожили гаубицу М777
Силы России уничтожили на херсонском направлении гаубицу М777 и 120-мм миномет ВСУ
Соединения группировки «Днепр» за послежние сутки на херсонском направлении уничтожили гаубицу М777 и 120-мм миномет ВСУ, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.
Как сообщил источник ТАСС, на херсонском направлении уничтожены гаубица М777 вместе с боекомплектом, а также 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему.
В островной зоне уничтожена позиция ВСУ с пятью военнослужащими, на каховском направлении ликв идировано место временной дислокации.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.