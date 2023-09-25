Эксперт объяснил, почему овации нацисту в Канаде выгодны России

Эксперт Козюлин: Овации нацисту в Канаде могут стать фундаментом информационной кампании России

Tекст: Евгений Поздняков

«Овации эсэсовцу в канадском парламенте должны стать фундаментом для начала масштабной информационной кампании. Россия может показать западным гражданам, кому аплодируют местные политики. Возможно, тогда они увидят и кого поддерживают их правительства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Работа должна вестись по всем доступным каналам – выступления в рамках заседаний международных организаций, публикации в ведущих изданиях мира. При этом важно правильно расставить акценты. Во-первых, нам стоит сосредоточиться на личной истории нациста, который оказался в канадском парламенте», – отмечает эксперт.

«Необходимо рассказать общественности, кому именно аплодировали Трюдо и Зеленский. Во-вторых, важно описать людям теплую реакцию западных политиков на присутствие в важнейшем законодательном органе нациста. Его приветствовали бурей оваций: на кадрах с заседания лица присутствующих демонстрируют искреннюю радость», – подчеркивает собеседник.

«Об этом и следует рассказывать: пусть люди по всей планете знают о том, кого и за что уважают западные политики. В рамках данной информационной кампании логичным будет сосредоточиться именно на гражданах западных стран. Они выступают нашими оппонентами, поэтому, инициируя диалог с ними, Россия показывает себя с сильной стороны», – акцентирует эксперт.

«Готовность общаться с идеологическим противником – признак уверенности в собственной правоте. Выстраивая искренний и открытый диалог с жителями США, Канады и Великобритании, мы и нашим союзникам демонстрируем нерушимость позиций Москвы», – резюмирует Козюлин.

Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подчеркнул, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции.

По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям со стороны Канады. Он отметил, что членов парламента никто не заставлял устраивать подобную акцию. Между тем премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за произошедший инцидент.

Он заверил, что ни его офис, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении на заседание нациста Ярослава Хунку. Вместе с тем Трюдо отметил, что Канада была горда принимать у себя Владимира Зеленского. В настоящий момент извинения принес лишь спикер Палаты общин парламента Энтони Рот.

Он заявил, что сожалеет о своем решении привести на встречу эсэсовца. Кроме того, политик взял на себя «полную ответственность» за случившееся и попросил прощения перед еврейскими общинами Канады и всего мира. В то же время Рот так и не обратился к России или русским диаспорам.

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.