  • ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
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    Кремль отреагировал на чествование в парламенте Канады украинского эсэсовца
    Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
    Умер экс-министр экономики Ясин
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    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия всегда возвращается

    За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

    6 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

    8 комментариев
    25 сентября 2023, 14:05

    Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над территорией России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

    Попытка киевского режима совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена около 13.00 мск, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Крым, Брянскую и Курскую области пытались атаковать восемью беспилотниками.

    25 сентября 2023, 07:41
    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище, сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Гуменюк заявила в эфире телеканала «Рада», что морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен». Кроме того, по ее словам, «попали в зернохранилище», передает ТАСС.

    Накануне вечером на Украине сообщали о «прилетах» в некоторых районах Одессы и в порту города Южный. Кроме того, взрывы якобы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

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    24 сентября 2023, 17:03
    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщило издание Forbes.

    Журнал пишет, что российские беспилотники уничтожили два из десяти шведских танков, переданных Украине. Уточняется, что дроны атаковали Strv 122 к западу от Сватово в Донбассе, передает Ura.ru.

    Strv 122 – это модификация немецкого Leopard 2A5, она считается лучшим танком ВСУ на данный момент.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила на Купянском направлении два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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    24 сентября 2023, 15:04
    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Режим Зеленского падет до разгрома ВСУ

    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Режим Владимира Зеленского может пасть до того, как будут разгромлены украинские войска, при этом к власти придут сторонники продолжения конфликта, сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler.

    Он считает, что совсем скоро падет режим Зеленского, во всяком случае, это следует из его наблюдений. По словам Риттера, в таком случае к власти могут прийти как сторонники продолжения конфликта, так и те, кто хочет закончить противостояние, передает РИА «Новости».

    Бывший разведчик заявил, что в любом случае условия окончания конфликта будет диктовать Россия, а не Запад и Украина.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.

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    25 сентября 2023, 09:59
    Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение

    «Коммерсант»: Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение

    Молдавия предложила Газпрому мировое соглашение
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Молдавии предложили Газпрому заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза», пишут российские СМИ.

    По информации «Коммерсанта», молдавская сторона отправила «Молдовагазу» (Газпром – основной акционер, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения вместе с результатами аудита долга перед российской компанией.

    Кишинев, согласно документу, требует немедленно списать долги «Молдовагаза» перед компанией «Факторинг Финанс», которая подконтрольна Газпрому и которой переуступлен долг «Молдовагаза» в размере 275 млн долларов, а также перед самим Газпромом (еще 433 млн долларов).

    Взамен, по данным издания, власти Молдавии предлагают, чтобы «Молдовагаз» оплатил Газпрому 153,57 млн долларов в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Выплата, согласно предложению, должна быть осуществлена до конца 2025 года. Кроме того, Молдавия выразила готовность отказаться от претензий, которые могут возникнуть в связи с «неправильным распределением» транзитных платежей и отсутствием поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года (около 160 млн долларов).

    По данным «Коммерсанта», схема представлена в переписке между чиновниками министерства энергетики Молдавии, аудиторами и привлеченными юристами.

    Ранее Кишинев заявлял, что хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов.

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    25 сентября 2023, 07:50
    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина

    Американский телеведущий Такер Карлсон пожаловался на запрет властей США интервьюировать президента России Путина

    Власти США запретили Такеру Карлсону интервьюировать Путина
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – сообщил журналист изданию. Карлсон отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

    Напомним, в конце августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон выразил желание взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

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    25 сентября 2023, 06:23
    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта

    Лидер движения «Другая Украина» Медведчук назвал три условия для мирного урегулирования украинского конфликта

    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта
    @ www.kremlin.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Для мирного урегулирования украинского конфликта необходимы учет интересов стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами и понимание, что мир давно дошел до опасной черты, выразил мнение лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», что президент Украины Владимир Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. По словам Медведчука, Зеленский ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами, передает ТАСС.

    «Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него «заела пластинка», ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым», – отмечает лидер движения «Другая Украина».

    По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», – продолжает он.

    «Жизни украинских граждан в этой игре – расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», – подчеркивает Медведчук.

    По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

    Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал условие признания Россией территориальной целостности Украины.

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    24 сентября 2023, 16:26
    В Крыму рассказали о переехавших на полуостров семьях из Германии

    Депутат Гемпель: В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии

    В Крыму рассказали о переехавших на полуостров семьях из Германии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, им создали все условия для возвращения, сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    По его словам, в Крым уже переехали более двухсот семей из Германии, они возвращаются на историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития, передает РИА «Новости».

    Гемпель подчеркнул, что в Крыму создали все условия для возвращения и проживания ранее уехавших за границу семей.

    Между тем, вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала украинцев по возможности уехать из Крыма и переждать «деоккупацию» вне полуострова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поможет Западу признать полуостров российским.

    Коментарии (21)
    24 сентября 2023, 20:41
    Австрийский политик призвал НАТО бомбить Белград

    Глава НКО «Европейский комитет по расширению НАТО» Фелингер призвал НАТО бомбить Белград

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель НКО «Европейский комитет по расширению НАТО», австрийский политики Гюнтер Фелингер призвал альянс нанести удар по Сербии, «бомбить Белград прямо сейчас».

    В социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) Гюнтер написал, что в Баньске началась сербская война против Косово. Он призвал НАТО подготовить интервенцию против Сербии, и «бомбить Белград прямо сейчас», передает РИА «Новости».

    При этом он утверждает, что к происходящему причастна Россия.

    Ранее премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил о том, что в ночь на воскресенье на севере края был убит один полицейский, еще один был ранен. По его утверждению, нападение на них организовали сербские власти.

    По данным косовского МВД около 2.40 (3.40 мск) на мосту близ села Баньска два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленные туда полицейские были обстреляны неизвестными с применением ручных гранат и гранатометов. Один из сотрудников МВД получил смертельное ранение.

    Полиция непризнанного Косова проводит операцию по задержанию группы вооруженных лиц.

    Гюнтер Фелингер в начале сентября на фоне роста напряженности вокруг Карабаха заявлял, что Армения должна присоединиться к НАТО.

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    25 сентября 2023, 02:50
    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады

    Посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте

    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Посольство России в Оттаве направляет ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо с требованием разъяснений в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина»), заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат сообщил, что посольство направляет ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений. Степанов напомнил, что СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Как подчеркнул российский дипломат, чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция». Оппозиция Канады призвала премьер-министра Джастина Трюдо извиниться за чествование нациста.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

    Коментарии (38)
    25 сентября 2023, 12:02
    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО

    ТАСС: Комитет Совфеда предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО

    Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости в период проведения спецоперации поездок в страны – члены НАТО, сообщил источник в верхней палате парламента.

    Источник ТАСС сообщила, что комитет рассмотрел «конкретные факты» и «решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы». В комитете Совета Федерации подчеркнули, что это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом.

    По данным СМИ, летом Нарусова находилась в Испании.

    Коллеги, по словам источника, считают возмутительным, что сенатор выезжала в страну НАТО в период СВО, когда альянс фактически ведет войну против России. Он отметил, что «будучи пойманной на этом», сенатор «даже не пытается объяснить ничего гражданам, жителям своего региона».

    Источник добавил, что по информации комитета СФ, Нарусова пересекла границу 18 июля и отсутствовала до 6 августа.

    Кроме того, также «в связи с неоднократными обращениями граждан» официально вынесен вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты. Отмечается, что сенатор не предоставила справок, которые бы подтверждали уважительную причину неявки.

    При этом в аппарате Нарусовой заявили «Газете.Ru», что не знают о вынесенном в отношении нее предупреждении из-за поездки в страну НАТО. Там отметили, что в понедельник сенатор находилась на заседании профильного комитета.

    Коментарии (44)
    24 сентября 2023, 15:51
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить, сообщил Business Insider.

    Издание приводит слова специалиста киевского аналитического центра Алексея Мельника, который утверждает, что борьба с российскими авиабомбами «особенно раздражает» Украину, они представляют серьезный вызов для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

    По его словам, плотная конструкция снарядов и обильные запасы российских бомб являются серьезной проблемой для ВСУ, они находятся в воздухе дольше минуты, их трудно отследить.

    Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой.

    Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил газете The Washington Post, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно.

    Коментарии (14)
    25 сентября 2023, 09:02
    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море

    Финский эксперт Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ России в Балтике

    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Серия стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут», которую на прошлой неделе провел экипаж корвета «Стойкий», является «не самым обычным делом», пишут финские СМИ.

    Как заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в комментарии газете Ilta-Sanomat, «такое происходит не каждый год». При этом, по его словам, «уникальными» прошедшие учения считать нельзя. Эксперт добавил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, к примеру, технические и учебные причины, передает «Царьград».

    В свою очередь председатель комитета обороны финского парламента Юкки Копра заявлял, что Россия «при желании» могла бы оказать на Финляндию давление при помощи прошедших маневров. Тогда финны оказались бы в «исключительной ситуации», считает он. При этом, по его мнению, в настоящее время ситуация не такая.

    В середине сентября президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.

    Коментарии (6)
    24 сентября 2023, 15:28
    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении

    Рогов: С приходом холодов ВСУ сосредоточатся на захвате Запорожской АЭС

    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины с приходом дождливой и холодной погоды планируют изменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Как указал Рогов, пока погода будет нормальная, это примерно еще около месяца, украинские военные «будут бросать свои резервы на верную смерть» для того, чтобы попытаться прорвать российскую линию обороны на Ореховском направлении в сторону Токмака. Однако, по его словам, когда наступят холода и дожди, ВСУ планируют сменить стратегию и делать акцент на форсирование Днепра для захвата Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к встрече противника здесь готовы. Рогов уточнил, что выгода режима Зеленского в активизации боевых действий в районе АЭС заключается в том, что ВСУ необходимо отвлечь внимание населения и Запада от провала летне-осенней военной кампании и «ускорить на подконтрольной ему территории поиск новых жертв, которых отправят на могилизацию».

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона не бьет непосредственно по Запорожской АЭС, так как понимает: со стороны России последует соответствующий ответ – по украинским атомным станциям, а такой сценарий коснется и Запада.

    Коментарии (6)
    24 сентября 2023, 23:57
    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ

    Экс-агент ЦРУ: Россия наносит мощные удары по Украине в ответ на ракетные атаки ВСУ

    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    После ракетных атак ВСУ российская армия наносит мощные удары по Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам бывшего аналитика ЦРУ, ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце», но каждый раз, когда ВСУ делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью. Джонсон выразил мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено, передает РИА «Новости».

    Ранее американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что системы наблюдения и наведения НАТО помогли ВСУ нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Удар был нанесен британскими ракетами.

    Коментарии (7)
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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

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