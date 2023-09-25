За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
В Уссурийске представили мастер-план по развитию города
Для 25 городов Дальнего Востока разработаны и утверждены мастер-планы с масштабными проектами обновления, рассчитанные до 2040 года, Уссурийск оказался в их числе.
Планы представили президенту России Владимиру Путину 13 сентября в рамках ВЭФ.
Как заявил директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, Уссурийск требует особенного подхода, так как больше других городов Приморья страдает от тайфунов.
«Разработка мастер-плана для такого города требует комплексного подхода, поэтому в проект были вовлечены эксперты факультета с разными компетенциями – экономическими, проектировочными, пространственными, инженерными», – заявил он.
В рамках первого этапа командой проекта из Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского при участии сотрудников центра СИТИ были проведены стратегические сессии, а также запущена платформа по сбору мнений жителей.
Отмечается, что сам мастер-план дорабатывали во время сильнейшего наводнения в Уссурийске. Главной изюминкой плана является новая система дамб и «зеленая» ливневка. Городской парк «Зеленый остров» станет центром нового зеленого каркаса города, там будут построены новые набережные и дамба.
Запланировано строительство международного экспоцентра, по соседству с которым расположится агропромышленный технопарк.