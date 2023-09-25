В Уссурийске представили мастер-план по развитию города

Tекст: Кристина Цыцура

Планы представили президенту России Владимиру Путину 13 сентября в рамках ВЭФ.

Как заявил директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, Уссурийск требует особенного подхода, так как больше других городов Приморья страдает от тайфунов.

«Разработка мастер-плана для такого города требует комплексного подхода, поэтому в проект были вовлечены эксперты факультета с разными компетенциями – экономическими, проектировочными, пространственными, инженерными», – заявил он.

В рамках первого этапа командой проекта из Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского при участии сотрудников центра СИТИ были проведены стратегические сессии, а также запущена платформа по сбору мнений жителей.

Отмечается, что сам мастер-план дорабатывали во время сильнейшего наводнения в Уссурийске. Главной изюминкой плана является новая система дамб и «зеленая» ливневка. Городской парк «Зеленый остров» станет центром нового зеленого каркаса города, там будут построены новые набережные и дамба.

Запланировано строительство международного экспоцентра, по соседству с которым расположится агропромышленный технопарк.