Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.3 комментария
Сенатора Нарусову «жестко предупредили» о недопустимости поездок в страны НАТО
ТАСС: Комитет Совфеда предупредил Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости в период проведения спецоперации поездок в страны – члены НАТО, сообщил источник в верхней палате парламента.
Источник ТАСС сообщила, что комитет рассмотрел «конкретные факты» и «решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы». В комитете Совета Федерации подчеркнули, что это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом.
По данным СМИ, летом Нарусова находилась в Испании.
Коллеги, по словам источника, считают возмутительным, что сенатор выезжала в страну НАТО в период СВО, когда альянс фактически ведет войну против России. Он отметил, что «будучи пойманной на этом», сенатор «даже не пытается объяснить ничего гражданам, жителям своего региона».
Источник добавил, что по информации комитета СФ, Нарусова пересекла границу 18 июля и отсутствовала до 6 августа.
Кроме того, также «в связи с неоднократными обращениями граждан» официально вынесен вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты. Отмечается, что сенатор не предоставила справок, которые бы подтверждали уважительную причину неявки.