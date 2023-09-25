Боррель: Глобальный Юг считает западные ценности пережитком доминирования Запада

Боррель: Глобальный Юг рассматривает западные «ценности» как пережиток доминирования Запада и смотрит на Россию и Китай

Tекст: Антон Никитин

Боррель констатировал в своем блоге, что «мы… живем во все более и более многополярном мире…», когда «правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», передает РИА «Новости».

По словам Борреля, в развивающихся странах растет «спрос на суверенитет и идентичность». Глава дипломатии Евросоюза признал, что в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Азии почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении.

При этом Боррель объяснил происходящие, к примеру, в Африке перемены и поиск развивающимися странами «альтернативных западной модели игроков» тем, что «эти новые игроки... не спрашивают, кто сидит в тюрьме, или куда на самом деле идут деньги». «Это устраивает многие режимы», – заявил глава дипломатии Евросоюза.

Боррелю также не понравилось недостаточное, по его мнению, осуждение Глобальным Югом конфликта на Украине, а также то, что некоторые «далекие от ЕС» страны считают это «не такой уж серьезной проблемой». «Они не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня», – пожаловался европейский чиновник.

Он также выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают западные «ценности» как «пережиток западного доминирования» и смотрят в сторону России и Китая, «оспаривающих универсальный характер» этих ценностей. При этом глава дипломатии ЕС признает, что Запад и сам «не всегда следует тем правилам, которые пытается защитить».

«Эта новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса почти по всем вопросам», – написал Боррель, выразив беспокойство в связи с тем, что в условиях отказа «от глобальной коллективной способности устанавливать правила каждый будет делать все, что может, или как ему нравится». В частности, он высказал опасения за интернет, где, по его словам, «Россия и Китай могут навязать свои собственные стандарты и расколоть кибермир».

В заключение главный европейский дипломат высказал уверенность, что отсутствие правил и неспособность «доминирующих игроков» договариваться по глобальным вопросам приведут «к расколу мирового порядка на конкурирующие блоки в сфере безопасности, технологий и экономической интеграции».

Напомним, в середине августа директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровому человеку «неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу» из-за расплодившихся там извращений.

