Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Путин назвал избирательную систему России одной из лучших в мире
Путин: Избирательная система России может считаться одной из лучших в мире
Избирательная система России может считаться одной из лучших в мире, так как основана на четком соблюдении интересов страны и прав граждан, а ее процедуры – прозрачны и понятны людям, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 30-летия Центризбиркома.
«По сути, мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан», – приводит слова Путина ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что в России именно народ является источником власти и определяет путь развития страны. «И в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан – избирать и быть избранным – огромная заслуга Центральной избирательной комиссии», – выразил уверенность президент.
Путин отдельно отметил и работу ЦИК по разъяснению значимости выборов и участия в них каждого гражданина. «Вы также взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом, вносите большой вклад в обеспечение общественно-политического диалога и стабильности», – добавил он.
В заключение президент поздравил ЦИК с юбилейной датой, пожелав сотрудникам ведомства здоровья, успехов и всего самого доброго.
Ранее Путин поразился мужеству жителей и сотрудников избирательных участков новых регионов на выборах.