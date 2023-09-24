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    24 сентября 2023, 00:49

    Путин назвал избирательную систему России одной из лучших в мире

    Путин: Избирательная система России может считаться одной из лучших в мире

    Tекст: Антон Никитин

    Избирательная система России может считаться одной из лучших в мире, так как основана на четком соблюдении интересов страны и прав граждан, а ее процедуры – прозрачны и понятны людям, заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 30-летия Центризбиркома.

    «По сути, мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что в России именно народ является источником власти и определяет путь развития страны. «И в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан – избирать и быть избранным – огромная заслуга Центральной избирательной комиссии», – выразил уверенность президент.

    Путин отдельно отметил и работу ЦИК по разъяснению значимости выборов и участия в них каждого гражданина. «Вы также взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом, вносите большой вклад в обеспечение общественно-политического диалога и стабильности», – добавил он.

    В заключение президент поздравил ЦИК с юбилейной датой, пожелав сотрудникам ведомства здоровья, успехов и всего самого доброго.

    Ранее Путин поразился мужеству жителей и сотрудников избирательных участков новых регионов на выборах.

    22 сентября 2023, 00:44
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород и встречи с главой Сбербанка Германом Грефом пошутил над главой банка, попросившим 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта в IT-отрасли.

    Греф рассказал президенту, что работа по открытию таких школ ведется с 16 регионами, также есть 28 заявок от регионов на открытие, сообщает ТАСС.

    При этом Греф подчеркнул, что проект «очень бюджетный», а все оборудование «производится Сбером». Мониторы Philips на столах в учебном заведении – это остатки со складов, сервера же и новые мониторы собственные, что позволило сильно уменьшить смету.

    После презентации глава Сбербанка обратился к Путину, но замялся. «Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать…», – сказал он. Греф оговорился, что согласовал просьбу с администрацией президента и обсудил с помощником главы государства Максимом Орешкиным.

    «Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство», – через некоторый момент попросил он.

    «Хорошо. Сколько?» – спросил Путин.

    Глава Новгородской области Андрей Никитин включился в диалог, он отметил, что из местного бюджета на проект потратили 300 млн рублей, еще столько же вложил Сбер.

    «На все школы, которые сегодня есть в стране, в течение трех лет, если бы там 3-4 млрд рублей было выделено, было бы достаточно. Одна школа – это несколько сот миллионов как правило», – сказал глава банка.

    «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово», – добавил Греф.

    «Хорошо, вытащил прямо клещами», – улыбнулся Путин.

    Глава государства отметил, что Грефу «стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

    «Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», – сказал Путин.

    Греф сказал, что Сбербанк вложил в проект «огромные деньги».

    «Я знаю. Но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Хорошо, Герман Оскарович», – ответил ему президент.

    Проект «Школа 21» дает возможность бесплатно получить образование в сфере IT, ее кампусы есть в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте.

    Ранее глава государства в шутку называл вице-премьера Андрея Белоусова сотрудником советского Госплана.

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    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

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    21 сентября 2023, 18:11
    Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Великий Новгород посетил центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей «Возвращение».

    Путин в четверг прибыл в Великий Новгород, где проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Также глава государства в Великом Новгороде встретится с победителями чемпионата высоких технологий, передает РИА «Новости».

    Во время визита в центр «Возвращение» Путин подчеркнул, что изначально программа пребывания в Великом Новгороде не предусматривала посещение центра. Но когда президент отправлялся из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, он поговорил по телефону с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и они договорились, что посетят учреждение.

    В ходе осмотра Путину представили оборудованную демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями здоровья, она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню, которые оснащены голосовым помощником «Умный дом» и широким перечнем технических средств реабилитации.

    Отделение центр «Возвращение» было открыто 1 июня 2023 года. Центр находится в непосредственной близости от Клинического госпиталя ветеранов войн, ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», кадрового центра «Работа России», сквера Мужества.

    Специалистами центра предоставляется комплексная помощь участникам СВО, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, членам семей погибших участников и ветеранов боевых действий. За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, который сопровождает от запроса до оказания помощи.

    С учетом потребностей на каждого человека формируются индивидуальные планы работы – содействие в оформлении мер социальной поддержки, медицинская и психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, помощь в бытовых вопросах, в трудоустройстве, в предоставлении образовательных услуг и другие мероприятия.

    Помещения центра включают в себя гостиные для общения и диалогов, тихую библиотеку, зону консультирования профильных специалистов, комнаты психологической разгрузки для проведения индивидуальных и групповых консультаций, медиагостиную для проведения мероприятий.

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    23 сентября 2023, 12:43
    Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи с кончиной Наполитано

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью итальянского политика Джорджо Наполитано.

    «Он был выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии, мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Накануне сообщалось о смерти 98-летнего Наполитано в одной из клиник Рима.

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    21 сентября 2023, 20:45
    Путин: Число людей 20-24 лет в России вырастет в 2030 году до 8,3 млн

    Tекст: Ольга Иванова

    Число молодых людей в России будет расти, к 2030 году их будет 8,3 млн человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    По словам Путина, правительство реализует специальную программу, результатом которой стало последовательное снижение молодежной безработицы, передает ТАСС.

    «Потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, десяти лет, число молодых людей у нас будет расти. К 2030 году, например, в стране, по предварительным подсчетам, по предварительным данным анализа, будет 8,3 млн граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году – уже 9,7 млн, это на 2,4 млн больше, чем сейчас», – указал Путин.

    Напомним, число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда в ближайшее время может сократиться на треть, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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    21 сентября 2023, 21:25
    Путин рассказал о формировании пятилетнего прогноза потребностей в кадрах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие пять лет, рассказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

    «Чтобы результат был действительно системным, мы должны ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике, предприятиям уже в ближайшей перспективе. Именно поэтому ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда в ближайшее время может сократиться на треть, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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    21 сентября 2023, 20:54
    Путин назвал бойцов СВО героями

    Путин призвал обеспечить востребованность в гражданской жизни бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «Нужно делать все возможное, чтобы наших героев – в полном смысле, это герои, ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи. Там молодых людей очень много», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде.

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    21 сентября 2023, 15:56
    Песков: Прямая линия с Путиным состоится до конца года

    Песков: Дата прямой линии с Путиным пока не определена

    Tекст: Ольга Никитина

    Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, как ожидается, состоится до конца года, однако дата в настоящее время еще не определена, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    В формате прямой линии глава государства на протяжении нескольких часов общается с россиянами и отвечает на их вопросы. Впервые такая форма была опробована в 2001 году. В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня, в 2022 году она не проводилась.

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    21 сентября 2023, 13:50
    Политолог: Россия дорожит каждой страницей своей истории

    Политолог Федорова: События последних лет серьезно укрепили российскую государственность

    Политолог: Россия дорожит каждой страницей своей истории
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    События последних лет лишь укрепили российскую государственность. А все попытки Запада разобщить россиян обречены на крах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Напомним, 21 сентября в России отмечается День российской государственности.

    «День российской государственности очень важен для сохранения памяти прошлого. Многовековая история нашей страны дает возможность извлечь множество уроков. Родина развивалась, прирастала новыми территориями, меняла политические режимы и формы правления. Нам важно помнить все эти этапы, не отрицать и не переписывать ни один из них», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «События последнего времени значительно укрепили российскую государственность. Трудности не разъединили нас, а сплотили. Усилилось ощущение себя в качестве единого народа. Чем больше абсурдных санкций, попыток «отмены», несправедливости по отношению к нашей стране, тем более стойкими, закаленными и любящими свою страну становятся люди», – отмечает эксперт.

    «Усилия по разрушению нашей государственности не возымеют успеха. История знает ни одну попытку подчинить Россию. Наша страна помнит много опустошительных войн, но каждый раз она преодолевала все препятствия, возрождалась и становилась только сильнее. Уничтожить нас не получилось у Гитлера и Наполеона, и уж точно не победят Россию современные западные политики», – акцентирует Федорова.

    «Россия – это уникальная цивилизация, которая имеет свой особый путь, отличный от траектории движения других государств. На этом пути было много как великих достижений и побед, так и драматических, трагических страниц», – добавил Евгений Кисляков, член Экспертного клуба «Дигория».

    «Тысячелетняя история нашей государственности – основа существования России, где почти 200 народов проживает на одной территории, они связаны общими традициями, подвигами и историческими свершениям.», – подчеркнул собеседник

    «Для любого гражданина важно осмыслять и ощущать историю своей страны. Только так, прокладывая мостик из прошлого в настоящее, мы можем не только понимать себя, но и формировать образ будущего», – отмечает политолог.

    «Исторически сложилось так, что у России свой особый исторический путь, который не похож на траектории движения других государств. Такие особенности отразились на нашем мировоззрении и общенациональной консолидации», – заключил Кисляков.

    Напомним, 21 сентября в России отмечают День зарождения российской государственности. Традиционно точкой отсчета российской истории принято считать 862 год.

    Согласно «Повести временных лет», ровно 1161 год назад славянские племена, увязшие в междоусобной войне за власть, призвали княжить в Новгород варяга Рюрика, чтобы остановить кровопролитие. Позднее он стал основателем первой русской династии, напоминают «Известия».

    Впервые учредить празднования в честь образования российской государственности 21 сентября 1862 года предложил император Александр II. На тот момент с подписания исторического соглашения прошла ровно тысяча лет. Тогда же, в конце сентября, в Новгородском кремле состоялось торжественное открытие памятника «Тысячелетие России».

    Позднее этот день был на долгие годы вычеркнут из календаря праздников. Вопрос о его возрождении подняли лишь в 2009 году. Официально памятная дата была учреждена указом президента спустя несколько лет, в 2012 году. С тех пор она отмечается ежегодно.

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    22 сентября 2023, 09:36
    В Анкаре выразили надежду на скорый разговор Путина и Эрдогана

    В администрации президента Турции выразили надежду на телефонные переговоры Путина и Эрдогана

    Tекст: Ольга Никитина

    Анкара рассчитывает на то, что телефонный разговор лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана может состояться в ближайшие дни, сообщил источник в администрации президента Турции.

    Источник РИА «Новости» уточнил, что одной из главных тем переговоров может стать вопрос возобновления действия зерновой сделки.

    Кроме того, в Турции надеются обсудить с Россией проект «газового хаба» и совместный с Катаром проект по переработке и доставке российского зерна нуждающимся странам Африки.

    Накануне Эрдоган заявлял о намерении продолжить «телефонную дипломатию» с Путиным. Турецкий лидер говорил также, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки.

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    23 сентября 2023, 11:58
    Путин поблагодарил ученых за обеспечение безопасного проживания амурского тигра

    Путин поблагодарил ученых за работу по обеспечению безопасного проживания амурского тигра

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин поздравил с Днем тигра всех причастных к организации праздника.

    Глава страны поблагодарил ученых, биологов, работников заповедников, егерей, которые создают условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России, сообщили на сайте Кремля.

    «Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе», – говорится в телеграмме.

    Праздник День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября. Президент назвал это мероприятие одним из наиболее ярких событий в общественной и культурной жизни Дальнего Востока.

    «Конечно, отмечу, что такие масштабные, востребованные проекты обладают огромным просветительским, консолидирующим потенциалом», – сообщил президент.

    Напомним, цель праздника – привлечь внимания к проблеме сохранения амурского тигра и природы.

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    22 сентября 2023, 14:01
    Путин обсудил с СБ отношения с ближайшими соседями России

    Путин обсудил с СБ отношения с ближайшими соседями – партнерами России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) в пятницу обсудил отношения с ближайшими соседями – партнерами России, в том числе вопросы безопасности в регионе.

    «Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами. Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Начнем с вопросов безопасности», – добавил Путин и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.

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    22 сентября 2023, 12:01
    Путин провел переговоры с президентом Туркмении

    Путин и Бердымухамедов подтвердили настрой на развитие отношений России и Туркмении

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты России и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора подтвердили намерения развивать отношения двух стран, сообщили в Кремле.

    «Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин, направивший президенту Туркмении поздравительную телеграмму, и во время телефонного разговора «тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения». Президенту Туркмении в пятницу исполнилось 42 года.

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    22 сентября 2023, 13:45
    Кремль: В графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом

    Песков: В графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, точной даты разговора в графике главы государства нет, однако между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы, поэтому при необходимости такой проблемы не возникнет, передает ТАСС.

    Ранее в Анкаре выразили надежду на скорый разговор Путина и Эрдогана.

    До этого Эрдоган заявлял о намерении продолжить «телефонную дипломатию» с Путиным. Турецкий лидер говорил также, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки.

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    24 сентября 2023, 01:05
    Путин отметил смелость работников ЦИК в новых регионах

    Президент Путин поблагодарил работников ЦИК за смелую и решительную работу в новых регионах России

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 30-летия ЦИК РФ поблагодарил работников Центризбиркома за смелую и решительную работу в новых регионах России.

    «Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин назвал избирательную систему России одной из лучших в мире, а также отметил мужество жителей и сотрудников избирательных участков новых регионов на выборах.

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