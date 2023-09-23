Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Пресс-конференция Лаврова вызвала ажиотаж у журналистов
Пресс-конференция Лаврова в ООН вызвала ажиотаж у журналистов
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН стала одним из самых ожидаемых событий мероприятия среди иностранных журналистов.
Представители иностранных СМИ, зная по предыдущим годам, что занять место в зале во время пресс-конференции Лаврова, которую он традиционно проводит по итогам выступления, будетнепросто, начали приходить на мероприятие за час до его начала, передает ТАСС.
А уже за месяц до прибытия Лаврова корреспонденты интересовались у сотрудников бюро ТАСС и российского постпредства, получены ли визы российской делегацией. Во время этой недели высокого уровня журналисты неоднократно интересовались, прилетел ли глава МИД в Нью-Йорк.
Десятки представителей западных СМИ просили у дипломатов постпредства дать возможность задать вопрос министру.
В ходе выступления Лавров назвал Запад «империей лжи» и отметил, что цель нанести стратегическое поражение России «застила глаза» Западу.