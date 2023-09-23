Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров: Цель нанести стратегическое поражение России «застила глаза» Западу
Задача нанести Москве «стратегическое поражение» окончательно «застила глаза» западным политикам, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В пример он привел серию недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории России, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров отметил, что желание Вашингтона «придать доктрине Монро глобальную проекцию» крайне опасны. При этом он подчеркнул, что идеологов однополярного мира во главе с США это не останавливает.
Министр также считает, что впервые с момента учреждения ООН в 1945 году появился шанс на подлинную демократизацию мировых дел.
Ранее Лавров заявил, что страны Запада вместе с США постоянно берут на себя обязательства и не выполняют их, Запад является собой «империю лжи».