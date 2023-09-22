Завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве

Мэр Москвы Собянин сообщил о завершении строительных работ в столичном Центре фигурного катания Этери Тутберидзе

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что строительство Центра на юго-западе столицы завершили даже раньше запланированного срока.

«Строители не подвели», – отметил мэр.

Уточняется, что во дворце расположены две ледовые арены, которые могут трансформироваться в хоккейные поля, что позволит проводить поочередно то соревнования по фигурному катанию, то хоккейные матчи, то ледовые шоу.

Также спорткомплекс оборудован большим количеством залов. В частности, во дворце есть десять хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Для восстановительных процедур после тренировок установлен реабилитационный блок с зоной водных процедур.

По словам мэра столицы, преобразилась и территория около дворца.

«Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов», – подчеркнул он.