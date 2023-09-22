Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве
Мэр Москвы Собянин сообщил о завершении строительных работ в столичном Центре фигурного катания Этери Тутберидзе
Строительство уникального дворца спорта с большим количеством залов и двумя ледовыми аренами имени российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В своем Telegram-канале он указал, что строительство Центра на юго-западе столицы завершили даже раньше запланированного срока.
«Строители не подвели», – отметил мэр.
Уточняется, что во дворце расположены две ледовые арены, которые могут трансформироваться в хоккейные поля, что позволит проводить поочередно то соревнования по фигурному катанию, то хоккейные матчи, то ледовые шоу.
Также спорткомплекс оборудован большим количеством залов. В частности, во дворце есть десять хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Для восстановительных процедур после тренировок установлен реабилитационный блок с зоной водных процедур.
По словам мэра столицы, преобразилась и территория около дворца.
«Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов», – подчеркнул он.