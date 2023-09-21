Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.10 комментариев
Путин: Число людей 20-24 лет в России вырастет в 2030 году до 8,3 млн
Число молодых людей в России будет расти, к 2030 году их будет 8,3 млн человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
По словам Путина, правительство реализует специальную программу, результатом которой стало последовательное снижение молодежной безработицы, передает ТАСС.
«Потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, десяти лет, число молодых людей у нас будет расти. К 2030 году, например, в стране, по предварительным подсчетам, по предварительным данным анализа, будет 8,3 млн граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году – уже 9,7 млн, это на 2,4 млн больше, чем сейчас», – указал Путин.
Напомним, число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда в ближайшее время может сократиться на треть, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.