Наркоман несколько часов избивал девушку топором и лопатой в гараже в Новосибирске

Tекст: Валерия Городецкая

В среду утром в полицию поступило сообщение о том, что из гаража на улице Коломенской доносятся женские крики о помощи, передает РИА «Новости». Прибывшие на место полицейские попытались взломать дверь гаража, однако спустя время находившаяся внутри женщина смогла сама открыть замок и выбежать. За ней с топором в руках гнался мужчина, который, увидев стражей порядка, спрятался в доме.

Мужчина забаррикадировался в помещении, при этом разбивая окна и ломая все внутри. На просьбы полицейских выйти он ответил отказом. При силовой поддержке бойцов Росгвардии мужчину удалось задержать, им оказался 31-летний житель Дзержинского района. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабежи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В следственном управлении сообщили, что мужчина в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Его поместили в специализированное медучреждение. Пострадавшая с многочисленными травмами находится в больнице.

В августе на Кубани задержали мужчину, из ревности напавшего на знакомую на пляже. Он нанес жертве 15 ударов ножом.