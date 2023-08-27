На Кубани мужчина напал на девушку с ножом из-за ревности

Под Туапсе мужчина с ножом напал девушку из-за ревности

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в ведомстве, в пятницу вечером на пляже санатория в поселке Сосновый Туапсинского района обвиняемый из ревности 15 раз ударил ножом свою 35-летнюю знакомую из Салехарда. Отмечается, что очевидцы остановили мужчину, который пытался скрыться, а потерпевшей была оказана своевременная медицинская помощь, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что против 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

В ведомстве добавили, что следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее сообщалось, что в челябинском баре мужчина ударил ножом женщину в грудь из-за ревности.