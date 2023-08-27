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На Кубани мужчина напал на девушку с ножом из-за ревности
Под Туапсе мужчина с ножом напал девушку из-за ревности
25-летний мужчина из ревности 15 раз ударил свою 35-летнюю знакомую ножом на пляже Туапсинского района Кубани, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ региона.
Как указали в ведомстве, в пятницу вечером на пляже санатория в поселке Сосновый Туапсинского района обвиняемый из ревности 15 раз ударил ножом свою 35-летнюю знакомую из Салехарда. Отмечается, что очевидцы остановили мужчину, который пытался скрыться, а потерпевшей была оказана своевременная медицинская помощь, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что против 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.
В ведомстве добавили, что следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.
Ранее сообщалось, что в челябинском баре мужчина ударил ножом женщину в грудь из-за ревности.