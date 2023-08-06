Мигрант ударил ножом в грудь женщину в баре Челябинска

Tекст: Алексей Дегтярев

Нападавший якобы является гражданином Таджикистана, он увидел знакомую в компании другого мужчины и приревновал, сообщил собеседник 74.ru.

Отмечается, что он нанес ей несколько ударов в грудь ножом и сбежал.

В региональном следственном управлении СК уточнили, что дело завели по статье о покушении на убийство. Подозреваемого объявили в розыск, сообщается на сайте ведомства.

Пострадавшую госпитализировали.