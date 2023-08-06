Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Мигрант ударил ножом в грудь женщину в баре Челябинска
В челябинском баре мигрант ударил ножом женщину в грудь из-за ревности, возбуждено уголовное дело, сообщают местные порталы со ссылкой на источники.
Нападавший якобы является гражданином Таджикистана, он увидел знакомую в компании другого мужчины и приревновал, сообщил собеседник 74.ru.
Отмечается, что он нанес ей несколько ударов в грудь ножом и сбежал.
В региональном следственном управлении СК уточнили, что дело завели по статье о покушении на убийство. Подозреваемого объявили в розыск, сообщается на сайте ведомства.
Пострадавшую госпитализировали.