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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    20 сентября 2023, 12:55

    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина

    Представитель Кремля Песков: В отличие от Байдена Путин никогда не опускается до оскорблений

    В Кремле прокомментировали попытку Байдена оскорбить Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, глава государства не станет отвечать на резкие слова американского президента, который назвал Путина «диктатором», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что российский президент никогда не опускается до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег.

    Также представитель Кремля заверил, что у Путина, разумеется, есть личное мнение о такой стилистике высказываний и заявлений, однако сам этого делать не станет.

    Накануне Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    18 сентября 2023, 20:19
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта, однако нововведение будет действовать не во всех случаях, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Указ главы государства о «цифровом паспорте» устанавливает, что предоставление россиянами сведений документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных госорганами, в электронной форме с использованием мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предоставлению паспорта в отдельных случаях, передает ТАСС.

    Эти случаи определит правительство России по согласованию с ФСБ. При этом граждане смогут продолжать пользоваться и бумажными паспортами, предоставление «цифровых паспортов» осуществляется добровольно.

    Правительству за три месяца вместе с ФСБ предстоит определить перечень документов, которые можно предоставлять через приложение, и утвердить порядок применения приложения.

    В апреле Минцифры предложило приравнять оригиналы документов к их цифровому варианту в приложении «Госуслуги».

    Коментарии (17)
    19 сентября 2023, 16:48
    В Демпартии США начали опасаться смерти Байдена

    WP: Байден находится в том возрасте, когда «приближение смерти неминуемо»

    В Демпартии США начали опасаться смерти Байдена
    @ Bonnie Cash/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешний руководитель американской администрации Джозеф Байден может и не победить на предстоящих выборах в силу возрастных причин, считают сторонники Демократической партии США, пишет Washington Post.

    Байден находится в том возрасте, когда «приближение смерти неминуемо», сказала лидер демократов в округе Лорейн (Огайо) Шэрон Свэда газете Washington Post, передает ТАСС.

    Избиратели нередко опасаются, что действующий президент США немощен. Многие демократы полагают, что низкие рейтинги Байдена вряд ли увеличатся до 2024 года, его возраст лежит в основе опасений избирателей, добавила она.

    Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что Байден из-за пожилого возраста мог бы пройти прослушивание на роль скелета из сериала «Байки из склепа» без грима и спецэффектов.

    Коментарии (10)
    19 сентября 2023, 12:34
    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог Скачко: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке
    @ Liu Jie/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США в отношении Владимира Зеленского используют тактику давления. Его припугивают в надежде на то, что он станет более сговорчивым. Если намеки Штатов будут проигнорированы, Белый дом примет решение о «сливе» заигравшегося комика. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня. Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. В нем отмечается, что атака произошла со стороны подконтрольной Украине Дружковки. По сообщению газеты, снаряд был выпущен из комплекса «Бук».

    Публикация вышла в день приезда Владимира Зеленского в Штаты. Журналисты проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов снаряда. Подчеркивается, что удар был нанесен отклонившейся от траектории ракеты ПВО.

    При этом в материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Эту информацию подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Напомним, российские эксперты уже представляли доказательства причастности ВСУ к удару по Константиновке. Так, авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя украинскими самолетами ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркивал, что в результате действий противника погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

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    18 сентября 2023, 17:02
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому правительству и Центробанку предстоит принять меры по укреплению рубля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета.

    «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля», – сказал глава государства, передает ТАСС. Нужно понимать причины ослабления рубля и принимать соответствующие решения без отлагательств, добавил он.

    «Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – заключил президент.

    Ранее Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная.

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    19 сентября 2023, 20:56
    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение российским оборонно-промышленным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

    Об этом он заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России в Ижевске, передает ТАСС.

    «Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», – сказал он.

    Также президент указал на то, что по итогам восьми месяцев 2023 года удалось сохранить стабильный темп работы, выполнить график, а по отдельным направлениям даже кратно увеличить выпуск военной продукции.

    Ранее президент назвал стратегической задачей ОПК – обеспечение нужд СВО.

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    19 сентября 2023, 22:57
    В Нью-Йорке началась встреча Байдена с главами пяти республик Центральной Азии

    Пресс-пул Белого дома: В Нью-Йорке началась встреча президента США Байдена с главами пяти республик Центральной Азии

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с главами пяти республик Центральной Азии началась в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Как сообщается, в начале встречи Байден выступил с приветственным словом продолжительностью «около минуты». Он выразил уверенность в том, что «мир был бы более безопасным и процветающим, если бы страны работали вместе», передает ТАСС.

    В прошлую субботу помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал о планах Байдена встретиться с главами пяти республик Центральной Азии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем США хотят подчинить Среднюю Азию.

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    19 сентября 2023, 20:32
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое, если сравнивать с 2022 годом.

    «Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – передает ТАСС слова главы государства на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

    Также Путин отметил, что оборонный комплекс России наращивает производство для обеспечения СВО. «Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом», – сказал президент.

    Ранее глава страны прибыл в Ижевск, где во вторник проходит заседание Военно-промышленной комиссии России.

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    18 сентября 2023, 16:39
    Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная, заявил президент страны Владимир Путин.

    По словам главы государства, правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку – 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. «Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», – сказал он на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что формирование федерального бюджета происходило на фоне роста экономики.

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    18 сентября 2023, 19:10
    Путин поручил ускорить создание нормативов для постройки деревянных высоток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо ускорить издание нормативных правовых актов, которые регулируют проектирование и строительство деревянных высотных домов, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству нужно ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, включая высотное, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

    Доклад по этой теме ожидается до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    В августе глава государства призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения.

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    19 сентября 2023, 15:40
    Путин подписал указ о дополнительной выплате блокадникам

    Путин подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате блокадникам по 50 тыс. рублей в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Выплату получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающие постоянно в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии, передает ТАСС.

    Произвести выплату планируется в декабре 2023 года – январе 2024-го.

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    18 сентября 2023, 19:54
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ответные меры на санкции в отношении России продлены до 2024 года, соответствующий указ продлил президент Владимир Путин.

    «Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на антироссийские рестрикции.

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    20 сентября 2023, 09:16
    Раскрыта стоимость проекта предложенных Путиным магистралей

    «Коммерсант»: Строительство предложенных Путиным магистралей обойдется в 11 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Строительство в России четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ) может стоить порядка 10,8 трлн рублей, следует из перечня предложенных российским лидером Владимиром Путиным проектов.

    Уточняется, что помимо озвученной оценки инвестиций в строительство ВСМ Москва – Петербург стоимостью 1,7 трлн рублей, планируется затратить из федерального бюджета сумму 3,2 трлн рублей для строительства ВСМ Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер, которая существенно сократит скорость движения между точками втрое – до семи часов 50 минут, передает «Коммерсант».

    Также обозначена сумма 4 трлн рублей для строительства автомагистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург, ее строительство поможет сократить путь между конечными точками в 3,6 раза – до шести часов 36 минут.

    Кроме того, строительство ВСМ Москва – Смоленск – Минск, которое оценивается в 1,9 трлн рублей, может сократить время в пути в 2,3 раза – до трех часов четырех минут.

    Уточняется, что общая протяженность высокоскоростных дорог составит 4,37 тыс. километров.

    Напомним, Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего десять часов в пути.

    А завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году.

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    18 сентября 2023, 02:58
    Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине

    Представитель Белого дома Кирби признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Палате представителей Конгресса США растет число республиканцев, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    При этом Кирби заверил, что поддержка Украины в Конгрессе остается на высоком уровне, как в обеих палатах Конгресса, так и в обеих партиях (Демократической и Республиканской). По его словам, глава американского государства Джо Байден также уверен, что поддержка «остается высокой». Он заявил, что против помощи Киеву выступает только «незначительная группа из очень шумных республиканцев из правого крыла» в Палате представителей, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2023, 14:41
    Путин поручил провести президиум Госсовета в Великом Новгороде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил провести в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета, следует из распоряжения главы государства.

    Расширенное заседание Госсовета на тему «О развитии рынка труда в Российской Федерации» пройдет 20-21 сентября. Администрации президента России и Управлению делами главы государства поручено совместно с ФСО России и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение мероприятия, говорится в  распоряжении президента России на интернет-портале правовой информации.

    Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Президиум Госсовета собирается, как правило, несколько раз в год.

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