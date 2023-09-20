В Госдуме назвали российских миротворцев «живым щитом» для безопасности в Карабахе

«Наши миротворцы находятся там, чтобы прекратить боевые действия со стороны Азербайджана и Армении. По сути, они являются неким живым щитом, который обеспечивает стабильность и безопасность жителей в этом регионе. Именно благодаря действиям миротворцев кровопролитие было прекращено», – приводятся его слова в Telegram-канале фракции «Единой России» со ссылкой на «Ленту.ру».

Парламентарий отметил, что вооруженные силы Азербайджана приступили к выполнению боевых задач в Нагорном Карабахе и что их действия направлены на уничтожение объектов находящихся там вооруженных сил Армении. Но со стороны руководства России уже прозвучали заявления о необходимости прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров.

«Это позиция не только России, но и Турции. Война в этом неспокойном регионе не нужна ни Армении, ни Азербайджану, ни России и Турции. Эти боевые действия - взрывоопасная ситуация, которая на руку только Западу», – сказал депутат.

Депутат Олег Морозов в свою очередь предложил задать вопросы Армении.

«Мы должны воевать с Азербайджаном? За Карабах? Который признал азербайджанским сам Пашинян? Что-то тут не стыкуется. Нельзя защитить землю, которою не хотят и не могут защитить те, кто эту землю отдал и бороться за нее не намерен», – написал он в Telegram.

Он напомнил, что Россия никогда на Карабах не претендовала и находится там только по мандату враждующих сторон.

«Братья армяне! Вы сами определитесь! И срочно звоните в Баку, чтобы договориться о прекращении огня! А потом спросите со своего премьера, как так вышло, что вы профукали и Карабах, и дружбу с Россией», – заключил депутат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские силы приостановят антитеррористическую операцию в Карабахе, если армянские силы сложат оружие.