  • Власти Нагорного Карабаха согласились прекратить огонь
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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    2 комментария
    20 сентября 2023, 12:15

    В Госдуме назвали российских миротворцев «живым щитом» для безопасности в Карабахе

    Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе, чтобы обеспечить прекращение боевых действий Азербайджана и Армении, заявил первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов.

    «Наши миротворцы находятся там, чтобы прекратить боевые действия со стороны Азербайджана и Армении. По сути, они являются неким живым щитом, который обеспечивает стабильность и безопасность жителей в этом регионе. Именно благодаря действиям миротворцев кровопролитие было прекращено», – приводятся его слова в Telegram-канале фракции «Единой России» со ссылкой на «Ленту.ру».

    Парламентарий отметил, что вооруженные силы Азербайджана приступили к выполнению боевых задач в Нагорном Карабахе и что их действия направлены на уничтожение объектов находящихся там вооруженных сил Армении. Но со стороны руководства России уже прозвучали заявления о необходимости прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров.

    «Это позиция не только России, но и Турции. Война в этом неспокойном регионе не нужна ни Армении, ни Азербайджану, ни России и Турции. Эти боевые действия - взрывоопасная ситуация, которая на руку только Западу», – сказал депутат.

    Депутат Олег Морозов в свою очередь предложил задать вопросы Армении.

    «Мы должны воевать с Азербайджаном? За Карабах? Который признал азербайджанским сам Пашинян? Что-то тут не стыкуется. Нельзя защитить землю, которою не хотят и не могут защитить те, кто эту землю отдал и бороться за нее не намерен», – написал он в Telegram.

    Он напомнил, что Россия никогда на Карабах не претендовала и находится там только по мандату враждующих сторон.

    «Братья армяне! Вы сами определитесь! И срочно звоните в Баку, чтобы договориться о прекращении огня! А потом спросите со своего премьера, как так вышло, что вы профукали и Карабах, и дружбу с Россией», – заключил депутат.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские силы приостановят антитеррористическую операцию в Карабахе, если армянские силы сложат оружие.

    19 сентября 2023, 16:02
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил о диалоге с коллегой из братской страны и предположил то, что произойдет с ним в дальнейшем.

    Медведев, не называя политика и страну, про которую идет речь, рассказал в своем Telegram-канале о диалоге с политиком из братского государства.

    Коллега из другой страны сказал ему, что он «чужой» для России, поэтому она его «не примет», Медведев ответил, что его судить будут не по биографии, а «по поступкам».

    Потом этот коллега проиграл войну, удержался на своем посту, после чего возложил ответственность за «бездарное поражение» на Россию. Затем неназванный политик отказался от части территории своей страны, после чего принялся «заигрывать с НАТО». Его супруга тем временем «демонстративно уехала» к врагам России «с печеньками».

    «Догадайтесь, какая судьба его ждет», – заключил зампред Совбеза России.

    Напомним, премьер Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе. Его супруга Анна Акопян ездила в Киев на саммит первых леди.

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (35)
    19 сентября 2023, 12:51
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    @ Алексей Куденк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе начались локальные антитеррористические мероприятия, заявили в азербайджанском министерстве обороны.

    Мероприятия проводятся для пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода армянских военных, «нейтрализации их военной инфраструктуры», обеспечения безопасности мирных жителей, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также целью мероприятий является восстановление конституционного строя Азербайджана.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (122)
    19 сентября 2023, 21:46
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Иран выразил озабоченность эскалацией в Карабахе, призвав стороны конфликта к диалогу, в том числе к формату встречи 3+3, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    В сообщении напомнили, что Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в МИД страны указали на необходимость решать проблемы в рамках переговоров, передает РИА «Новости».

    Также подчеркивается значимость региональных стран в содействии разрешению споров. В Иране подтвердили готовность «провести встречу в формате 3+3 по этому поводу». Речь идет о переговорах в составе Армении, России, Азербайджана, Турции, Ирана и представителей Карабаха.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    39 комментариев


    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия.

    Коментарии (7)
    19 сентября 2023, 14:06
    Москва отреагировала на обострение в Карабахе

    Представитель МИД Захарова: Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе

    Москва отреагировала на обострение в Карабахе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По словам Захаровой, по итогам состоявшихся контактов по Нагорному Карабаху будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, передает ТАСС.

    Дипломат также отметила, что Россия не получала официальных обращений от Турции с предложениями о проведении четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.

    Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает «тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.

    Между тем Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (32)
    20 сентября 2023, 08:21
    Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
    Алиев назвал Блинкену условие завершения операции в Карабахе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе при условии сдачи оружия армянскими силами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена, сообщили в администрации главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Алиев заявил, что ВС Азербайджана начали операцию локального характера для предотвращения новых провокаций Армении в Карабахе. Он добавил, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелам, работа ведется по легитимным военным целям.

    Алиев заявил, что Баку неоднократно приглашал к диалогу армянское население, проживающее в Карабахском регионе, но они отказывались от этого.

    В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу. «Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», – добавили в администрации азербайджанского президента.

    Блинкен же выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня. Он заявил, что Вашингтон поддерживает прямой диалог между Баку и представителями армян из Карабахского региона.

    Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовностей Баку обеспечить все права, свободы и безопасность мирного населения в Нагорном Карабахе.

    Россия призвала  стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Карабахе и остановить кровопролитие.

    Коментарии (39)
    20 сентября 2023, 01:16
    Слуцкий припомнил Пашиняну признание Карабаха частью Азербайджана в Праге

    Лидер ЛДПР Слуцкий: Позиция Пашиняна дает Баку основания считать Карабах внутриазербайджанским конфликтом

    Tекст: Антон Никитин

    Позиция руководства Армении может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт, выразил мнение лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что миротворцы продолжают выполнять свои задачи в зоне конфликта.

    Парламентарий напомнил в своем Telegram-канале про заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года, о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.

    «То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Председатель комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что такая позиция армянского руководства может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

    «Безусловно, развитие событий в регионе – эскалация напряженности и переход к боевым действиям – вызывает большую тревогу. Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие, жертвами которого уже стали 25 человек, и вернуться за стол переговоров. Это самое главное», – заявил Слуцкий.

    Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

    Ранее митингующие в Ереване установили палатки на площади Республики и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Напомним, в октябре 2022 года в Праге прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По результатам переговоров Ереван и Баку подтверждали признание территориальной целостности и суверенитета друг друга.

    В мае 2023 года Пашинян подтверждал, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

    Алматинская декларация, Алматинское соглашение – декларация о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. Была подписана 21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате в Доме дружбы. В итоге к СНГ кроме Белоруссии, России и Украины присоединилось еще восемь республик: Азербайджан (24 сентября 1993 года), Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 года. Латвия, Литва и Эстония отказались подписывать Алматинскую декларацию, равно, как и Беловежское соглашение.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2023, 19:24
    Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха

    Минобороны России заявило о множестве нарушений прекращения огня в Карабахе со стороны Баку

    Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха
    @ oldhike/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанская сторона в Нагорном Карабахе с 12.00 во вторник допустила многочисленные нарушения прекращения огня, сообщило Министерство обороны России.

    Нарушения фиксируются по всей линии соприкосновения, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Российские миротворцы начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим, они проводят эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов. В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, включая 185 детей. Медики оказали помощь девяти раненым, включая четырех несовершеннолетних.

    Командование миротворцев России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и принять меры к деэскалации и продолжению переговоров.

    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В Азербайджане заявили, что операция продлится до тех пор, пока армянские военные не сдадутся.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    9 комментариев

    Коментарии (36)
    19 сентября 2023, 17:28
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В армянской столице в ходе протестов начало расти напряжение, звук толпы слышен за километр, некоторые начали призывать к штурму здания правительства, сообщил очевидец событий.

    В сотрудников правоохранительных органов на центральной площади Еревана митингующие начали кидать пластиковые бутылки, сказал собеседник РИА «Новости».

    Во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не будет начинать боевые действия. Из-за ситуации в Карабахе жители Еревана вышли на митинг.

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    Сам Пашинян заявил, что в стране начали звучать призывы к государственному перевороту.

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    20 сентября 2023, 04:52
    Появились данные о гибели мэра города Мартуни в бою с ВС Азербайджана в Карабахе

    Армянский портал 24News.am сообщил о гибели мэра города Мартуни в бою с ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе

    Tекст: Антон Никитин

    Мэр города Мартуни в Нагорном Карабахе Азнавур Сарьян погиб во время боя с ВС Азербайджана, сообщает армянский портал 24News.am.

    Как утверждается в опубликованном на портале сообщении, в ходе боев с азербайджанскими подразделениями погиб мэр города Мартуни Азнавур Сарьян, передает ТАСС.

    Ранее Россия призвала конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовностей властей республики обеспечить все права, свободы и безопасность мирного населения в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (12)
    20 сентября 2023, 07:57
    Полиция Еревана деблокировала здание посольства России
    Полиция Еревана деблокировала здание посольства России
    @ Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Полицейские в ночь на среду деблокировали здание посольства России в Ереване и задержали несколько митингующих, свидетельствуют видеокадры, опубликованные на местных порталах.

    Стражи правопорядка сначала дали время митингующим, а потом, когда они отказались разблокировать здание, начали их задерживать, передает ТАСС.

    Ранее митингующие в Ереване полностью заблокировали здание посольства России, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер. Во вторник митингующие в Ереване потребовали от России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    Во вторник днем граждане Армении, недовольные политикой властей в отношении Нагорного Карабаха, вышли на стихийный митинг возле здания правительства республики.

    Коментарии (13)
    20 сентября 2023, 01:58
    Российские миротворцы эвакуировали свыше 1,8 тыс. жителей Нагорного Карабаха

    Источник: Российские миротворцы за вторник эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха

    Tекст: Антон Никитин

    Российские миротворцы в течение вторника эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха, сообщает неофициальный Telegram-канал миротворческого контингента России Peacekeeper.

    Как сообщает Telegram-канал Peacekeeper, в течении вторника российские миротворцы эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха. В сообщении отмечается, что все эвакуированные обеспечены местами для проживания и горячим питанием, передает «Интерфакс».

    Ранее митингующие в Ереване установили палатки и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Комментируя ситуацию, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий припомнил Пашиняну сдачу Карабаха в Праге.

    Коментарии (4)
    19 сентября 2023, 14:19
    Армения опровергла присутствие военных в Карабахе

    Минобороны Армении опровергло заявления Азербайджана о присутствии военных в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе, заявили в министерстве обороны Армении.

    В сообщении ведомства говорится, что утверждения в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ о том, что в Нагорном Карабахе якобы находятся подразделения ВС Республики Армения, военная техника и личный состав, не соответствуют действительности. Минобороны Армении повторно заявило, что в Карабахе нет армянских ВС, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (6)
    20 сентября 2023, 03:09
    Азербайджан опроверг сообщения об обстреле позиций российских миротворцев

    Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских источников об обстреле российских миротворцев в Нагорном Карабахе

    Азербайджан опроверг сообщения об обстреле позиций российских миротворцев
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских социальных медиаресурсов об обстреле азербайджанскими военными позиций российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    Минобороны Азербайджана подчеркнуло, что размещенные в некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа сообщения о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана позиций российского миротворческого контингента не соответствуют действительности и носят характер дезинформации. В военном ведомстве Азербайджана добавили, что категорически опровергают эту информацию, передает ТАСС.

    Ранее Россия призвала конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие. Напомним, российские миротворцы во вторник эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха.

    Коментарии (3)
    19 сентября 2023, 19:41
    У посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией

    Митингующие в Ереване потребовали у России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российского посольства в армянской столице вечером во вторник начались стычки митингующих с представителями правоохранительных органов.

    К зданию посольства пришли около 100 протестующих, они призывают Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе, передает РИА «Новости». Часть из них адресуют требования к российским миротворцам в Нагорном Карабахе, не объясняя, что те должны предпринять.

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    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    39 комментариев


    До этого в Ереване в ходе протестов начало расти напряжение, часть протестующих призвала к штурму здания правительства страны.

    Азербайджан во вторник объявил об «антитеррористической» операцию в Нагорном Карабахе, она продлится до тех пор, пока армянские военные не сдадутся. Командование миротворцев России в Карабахе призвало к деэскалации и начало эвакуацию мирного населения, оказывается медицинская помощь пострадавшим.

    Коментарии (6)
    19 сентября 2023, 15:48
    Армянский дипломат призвал США прекратить «этнические чистки» в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    США должны принять меры по недопущению этнических чисток в Нагорном Карабахе, остановить агрессию Азербайджана, заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

    Дипломат напомнил, что ранее и. о. помощника госсекретаря Юри Ким заявила, что Вашингтон не потерпит никаких попыток этнической чистки армян в Нагорном Карабахе, передает Sputnik Армения.

    Марукян подчеркнул, что сейчас Азербайджан начал широкомасштабную агрессию и военную операцию против мирных жителей Нагорного Карабаха, и теперь США должны принять меры, чтобы остановить агрессию.

    Он считает, что Азербайджан совершает еще одно «военное преступление» и проводит этнические чистки. Посол считает, что все это необходимо осудить и прекратить со всеми вытекающими последствиями.

    Ранее жители Еревана вышли на митинг из-за ситуации в Карабахе. Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (2)
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