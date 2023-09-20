По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.11 комментариев
Путин заверил Гаглоева в поддержке Россией Южной Осетии
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем республики. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше оказывать содействие властям и народу страны в обеспечении национальной безопасности и решении задач социально-экономического развития.
Глава государства отметил, что Россия придает большое значение развитию дружественных отношений с Южной Осетией, а также взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а народу республики – счастья и благополучия.
26 августа Путин поздравил Гаглоева с 15-й годовщиной международного признания независимости республики.