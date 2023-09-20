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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    0 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    22 комментария
    20 сентября 2023, 10:17

    Путин заверил Гаглоева в поддержке Россией Южной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем республики. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше оказывать содействие властям и народу страны в обеспечении национальной безопасности и решении задач социально-экономического развития.

    Глава государства отметил, что Россия придает большое значение развитию дружественных отношений с Южной Осетией, а также взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

     Путин пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а народу республики – счастья и благополучия.

    26 августа Путин поздравил Гаглоева с 15-й годовщиной международного признания независимости республики.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    18 сентября 2023, 20:19
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    Путин подписал указ о введении цифрового паспорта
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане смогут предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта, однако нововведение будет действовать не во всех случаях, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Указ главы государства о «цифровом паспорте» устанавливает, что предоставление россиянами сведений документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, выданных госорганами, в электронной форме с использованием мобильного приложения системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предоставлению паспорта в отдельных случаях, передает ТАСС.

    Эти случаи определит правительство России по согласованию с ФСБ. При этом граждане смогут продолжать пользоваться и бумажными паспортами, предоставление «цифровых паспортов» осуществляется добровольно.

    Правительству за три месяца вместе с ФСБ предстоит определить перечень документов, которые можно предоставлять через приложение, и утвердить порядок применения приложения.

    В апреле Минцифры предложило приравнять оригиналы документов к их цифровому варианту в приложении «Госуслуги».

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    18 сентября 2023, 17:02
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому правительству и Центробанку предстоит принять меры по укреплению рубля, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета.

    «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля», – сказал глава государства, передает ТАСС. Нужно понимать причины ослабления рубля и принимать соответствующие решения без отлагательств, добавил он.

    «Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – заключил президент.

    Ранее Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная.

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    19 сентября 2023, 20:56
    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы

    Путин поручил нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение российским оборонно-промышленным предприятиям увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

    Об этом он заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России в Ижевске, передает ТАСС.

    «Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», – сказал он.

    Также президент указал на то, что по итогам восьми месяцев 2023 года удалось сохранить стабильный темп работы, выполнить график, а по отдельным направлениям даже кратно увеличить выпуск военной продукции.

    Ранее президент назвал стратегической задачей ОПК – обеспечение нужд СВО.

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    19 сентября 2023, 20:32
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    Путин заявил об увеличении производства бронетехники в России вдвое
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое, если сравнивать с 2022 годом.

    «Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения – в три раза», – передает ТАСС слова главы государства на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

    Также Путин отметил, что оборонный комплекс России наращивает производство для обеспечения СВО. «Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом», – сказал президент.

    Ранее глава страны прибыл в Ижевск, где во вторник проходит заседание Военно-промышленной комиссии России.

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    18 сентября 2023, 16:39
    Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экономическая ситуация в России на сегодняшний день устойчивая и сбалансированная, заявил президент страны Владимир Путин.

    По словам главы государства, правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку – 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. «Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная», – сказал он на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация по ряду ключевых показателей в экономике значительно лучше оценок и прогнозов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что формирование федерального бюджета происходило на фоне роста экономики.

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    18 сентября 2023, 19:10
    Путин поручил ускорить создание нормативов для постройки деревянных высоток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо ускорить издание нормативных правовых актов, которые регулируют проектирование и строительство деревянных высотных домов, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству нужно ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, включая высотное, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

    Доклад по этой теме ожидается до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    В августе глава государства призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения.

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    19 сентября 2023, 15:40
    Путин подписал указ о дополнительной выплате блокадникам

    Путин подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате блокадникам по 50 тыс. рублей в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Выплату получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающие постоянно в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии, передает ТАСС.

    Произвести выплату планируется в декабре 2023 года – январе 2024-го.

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    18 сентября 2023, 19:54
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2024 года
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ответные меры на санкции в отношении России продлены до 2024 года, соответствующий указ продлил президент Владимир Путин.

    «Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на антироссийские рестрикции.

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    18 сентября 2023, 14:41
    Путин поручил провести президиум Госсовета в Великом Новгороде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил провести в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Госсовета, следует из распоряжения главы государства.

    Расширенное заседание Госсовета на тему «О развитии рынка труда в Российской Федерации» пройдет 20-21 сентября. Администрации президента России и Управлению делами главы государства поручено совместно с ФСО России и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение мероприятия, говорится в  распоряжении президента России на интернет-портале правовой информации.

    Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Президиум Госсовета собирается, как правило, несколько раз в год.

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    18 сентября 2023, 13:09
    Путин: Николай Добронравов был поистине народным любимцем

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин выразил композитору Александре Пахмутовой соболезнования в связи со смертью ее супруга – поэта-песенника Николая Добронравова.

    «Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего супруга – Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход – большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», – приведены его слова в телеграмме на сайте Кремля.

    Николай Добронравов был советским и российским поэтом-песенником, киноактером. Он лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, а также член Союза писателей СССР с 1970 года.

    Напомним, на 95-м году жизни после продолжительной болезни скончался Николай Добронравов.

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    19 сентября 2023, 18:57
    Путин в День оружейника прибыл в Ижевск

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Ижевск, где у него запланировано несколько мероприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

    В частности, глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии России, передает РИА «Новости».

    На заседании Путин намерен поздравить всех, кто имеет отношение к ОПК, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обсуждение вопросов военной промышленности пройдет в закрытом режиме.

    Всего в Удмуртии работает 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. День оружейника отмечается ежегодно 19 сентября – это профессиональный праздник работников ОПК.

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    20 сентября 2023, 09:16
    Раскрыта стоимость проекта предложенных Путиным магистралей

    «Коммерсант»: Строительство предложенных Путиным магистралей обойдется в 11 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Строительство в России четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ) может стоить порядка 10,8 трлн рублей, следует из перечня предложенных российским лидером Владимиром Путиным проектов.

    Уточняется, что помимо озвученной оценки инвестиций в строительство ВСМ Москва – Петербург стоимостью 1,7 трлн рублей, планируется затратить из федерального бюджета сумму 3,2 трлн рублей для строительства ВСМ Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер, которая существенно сократит скорость движения между точками втрое – до семи часов 50 минут, передает «Коммерсант».

    Также обозначена сумма 4 трлн рублей для строительства автомагистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург, ее строительство поможет сократить путь между конечными точками в 3,6 раза – до шести часов 36 минут.

    Кроме того, строительство ВСМ Москва – Смоленск – Минск, которое оценивается в 1,9 трлн рублей, может сократить время в пути в 2,3 раза – до трех часов четырех минут.

    Уточняется, что общая протяженность высокоскоростных дорог составит 4,37 тыс. километров.

    Напомним, Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего десять часов в пути.

    А завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году.

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    18 сентября 2023, 12:53
    Путин отметил опережающие темпы развития комфортной среды в Москве

    Путин отметил опережающие мировые столицы темпы развития комфортной среды в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Прогрессивная и комфортная среда, создаваемая в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил президент Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

    «В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», – приводит ТАСС слова Путина.

    «Ближайшие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. А это новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», – отметил глава государства.

    По его словам, Москва создает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий страны, у столицы есть необходимые ресурсы, чтобы действовать в интересах всей страны.

    Путин выразил уверенность в том, что управленческая команда столицы «будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития».

    Президент отметил эффективную систему взаимодействия, выстроенную между мэрией Москвы, правительством РФ и федеральными органами власти. По словам Путина, он рассчитывает, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна с достижением высоких результатов.

    Ранее Владимир Путин оценил усилия властей Москвы по поддержке бойцов СВО и поблагодарил за помощь новым регионам.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 12:44
    Путин оценил усилия властей Москвы по поддержке бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин положительно оценил усилия властей Москвы и мэра города Сергея Собянина по работе с гражданами в социальной сфере и поблагодарил за помощь новым регионам.

    «Позитивные перемены активно идут во всей социальной сфере. Особое внимание уделяется поддержке людей старших поколений и, конечно, наших героев – защитников России», – цитирует ТАСС Путина.

    Глава государства обратил внимание, что в 2014 году Москва многое сделала для крымчан и севастопольцев.

    «И сегодня столица помогает налаживать нормальную жизнь в новых регионах России, взяв шефство над Донецком и Луганском. Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые коллеги, хочу вас искренне за это поблагодарить – за эту нужную и благодарную работу», – заявил президент.

    Ранее Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы.

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