Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, бронемашина и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Смерч», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки, ударами авиации отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ у Вербового Запорожской области.

Нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ под Чаривным Запорожской области. Ликвидированы порядка 35 военнослужащих, восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, самоходная артустановка «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской и штурмовой авиации отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

Возле Торского ДНР и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении действиями подразделений группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады теробороны ВСУ в направлении пункта Приютное Запорожской области.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ рядом с Новомихайловкой и Владимировкой ДНР.

Поблизости от Новодонецкого ДНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

Потери противника за минувшие сутки составили до 135 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, гаубица «Мста-Б», сообщил Конашенков.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ недалеко от Загоруйковки, Ивановки Харьковской области, Розовки и Берестового ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, две американские артсистемы М777, гаубица Д-20.

Около пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

На Херсонском направлении у Казацкого Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре ДРГ сил спецопераций ВСУ.

Потери противника за сутки составили не менее 60 военнослужащих, бронемашина.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777 и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 126 районах.

Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара ДНР, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ под Петропавловкой ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.