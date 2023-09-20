По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.26 комментариев
На Донецком направлении за сутки отражено пять атак ВСУ
На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ около Клещеевки, Веселого и Химика Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, бронемашина и три пикапа.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Смерч», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки, ударами авиации отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ у Вербового Запорожской области.
Нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ под Чаривным Запорожской области. Ликвидированы порядка 35 военнослужащих, восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, самоходная артустановка «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской и штурмовой авиации отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).
Возле Торского ДНР и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины.
Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении действиями подразделений группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады теробороны ВСУ в направлении пункта Приютное Запорожской области.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ рядом с Новомихайловкой и Владимировкой ДНР.
Поблизости от Новодонецкого ДНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
Потери противника за минувшие сутки составили до 135 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, гаубица «Мста-Б», сообщил Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ недалеко от Загоруйковки, Ивановки Харьковской области, Розовки и Берестового ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, американский ЗРК M1097 Avenger.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная гаубица М109 Paladin, две американские артсистемы М777, гаубица Д-20.
Около пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении у Казацкого Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре ДРГ сил спецопераций ВСУ.
Потери противника за сутки составили не менее 60 военнослужащих, бронемашина.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777 и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 126 районах.
Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара ДНР, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ под Петропавловкой ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.